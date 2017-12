Sieben Brandschützer jeweils seit 40 Jahren aktiv

Vermischtes Hirschau

11.12.2017

11.12.2017

Sie sind seit insgesamt 280 Jahren aktiv bei der Feuerwehr. Dafür wurden sieben Brandschützer aus Hirschau jetzt mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt. Landrat Richard Reisinger (hinten, Sechster von links) und Kreisbrandrat Fredi Weiß (hinten, Vierter von rechts) händigten es im Beisein von Bürgermeister Hermann Falk (hinten, Fünfter von links) aus und dankten den Feuerwehrmännern für ihre Bereitschaft, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr anderen Menschen im Ernstfall zu helfen. Das Ehrenzeichen in Gold erhielten: Josef Hüttner, Georg Kirchberger, Bernhard Meier, Joachim Winkler (alle FFW Ehenfeld), Anton Wisneth, Josef Wisneth (beide FFW Massenricht) sowie Thomas Lobenhofer (FFW Steiningloh-Urspring). Bild: exb