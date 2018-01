Vermischtes Hirschau

19.01.2018

8

0 19.01.2018

Beim Skat liegt das Durchschnittsalter der Aktiven bei 69 Jahren, beim Rommé bei 66. Doch nicht das Alter der Mitglieder ist wichtig, sondern das Vereinsleben.

Clubmeister Skat



1. Karl Biehler



2. Helmut Sperber



3. Peter Stingl



Rommé



1. Margot Landgraf



2. Renate Mayer



3. Birgit Eckl



Pokalsieger



Skat



1. Peter Stingl



2. Helmut Sperber



3. Hermann Paul



Rommé



1. Renate Mayer



2. Prisca Popp



3. Claus Otto (fdl)

Raigering. (fdl) Maria Sperber, Vorsitzende des Skat- und Rommé-Clubs, sagte bei der Jahreshauptversammlung: "Es stimmt mich glücklich, festzustellen, dass heuer ein sehr erfolgreiches, aufstrebendes Jahr war" - sei es die Beteiligung an den Spiel-Montagen oder an den gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins. Aber auch das Miteinander und der Zusammenhalt seien erwähnenswert.Die Mitgliederzahl blieb laut Sperber annähend gleich. Vier Austritten stünden sechs Neumitglieder gegenüber. Außer an den Vereinsabenden waren Mitglieder auch bei den Stadtmeisterschaften in Altdorf und Schwandorf sowie dem Spargel-Skat-Turnier in Abensberg aktiv. Von den gesellschaftlichen Veranstaltungen seien vor allem die Wanderungen nach Oberleinsiedl und Ehenfeld sowie die Vier-Tages-Fahrt nach Mellau im Bregenzer Wald in Erinnerung. Spielleiter Peter Stingl gab in seinem Bericht der Hoffnung Ausdruck, dass durch die Neumitglieder noch öfter auswärtige Turniere besucht werden können. Er gab auch die Club- und Pokalmeister bekannt und ehrte sie mit Dietmar Welz.Die Vorsitzende gab zum Schluss das Ziel der nächsten Vier-Tages-Fahrt bekannt. Von Sonntag, 1., bis Mittwoch, 4. Juli, geht es ins Tannheimer Tal in Tirol. Maria Sperber hofft zudem, dass auch in diesem Jahr wieder viele Mitglieder an den Clubabenden in der Vereinsgaststätte Erras in Raigering teilnehmen. Alle Skat- und Rommé-Freunde sind dort montags ab 19 Uhr willkommen.