Vermischtes Hirschau

29.09.2017

"Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern!" Der Text des Liedes, das die Grund- und Mittelschüler unter Leitung von Lehrer Alois Feyrer sangen, passte ideal zum Anlass, wegen dem Kinder und Lehrkräfte sich in der Aula versammelten.

Dr. Ulrich Siebenbürger, Vorsitzender der Projekthilfe Dr. Luppa, wurde der Erlös des Solidaritätslaufes übergeben, auf den Cent genau 3333,33 Euro. Zum sechsten Mal hatte die Schule im Juli auf Initiative des Lehrerehepaares Hildegard und Alois Feyrer ihren Wandertag unter das Motto "Lauf mit für Afrika" gestellt.Durch die Frühmesswaldung wandernd und danach am Schulsportplatz rundendrehend hatten sie im Juni rund 1800 Kilometer zurückgelegt. Die Strecke entspricht der Entfernung von Hirschau bis zur spanischen Stadt Valencia. Auch Bürgermeister Hermann Falk und Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann wanderten mit und unterstrichen so ihre Wertschätzung für die Aktion.Die Kinder hatten für ihr Projekt selbst Sponsoren besorgt. Dank ihrer Wander- und Laufleistung kamen 2780,76 Euro zusammen. Der Betrag wurde von Busunternehmer Harald Herrmann auf 3333,33 Euro aufgerundet. Diese stolze Summe überreichten Hildegard und Alois Feyrer zusammen mit Rektorin Birgit Härtl an Siebenbürger und dessen Frau Cornelia.Diese waren beeindruckt vom Engagement der Schüler und Lehrkräfte. Die Spende sei ein großartiges Geschenk für die 1964 gegründete Hilfsorganisation. Siebenbürger faszinierte die Schüler mit seinen Berichten und Bildern aus Togo und Burkina Faso, auf denen etwa der Bau von Brunnen und Schulen zu sehen war. Davon inspiriert sprachen sich die Kinder einstimmig dafür aus, ihre Spende für den Bau eines Brunnens bei einer Schule zu verwenden.