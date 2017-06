Vermischtes Hirschau

01.06.2017

01.06.2017

Schon bei ihrem Einzug stimmten die Mädchen und Buben die vielen Besucher auf das Motto ihres Festes ein: "Die Ehenfelder Sioux-Indianer feiern."

Ehenfeld. (fdl) Die Kleinen vom Ehenfelder Kindergarten St. Michael hatten in den Wochen zuvor viel über die Lebensweise der Ureinwohner Amerikas erfahren und waren tief in die Welt der Indianer eingetaucht. Auch hatten sie sich indianische Namen für sich ausgesucht.Nach der Begrüßung durch die Kindergartenleiterin Bettina Rösch und Vertreter des Kinderparlaments spielten sie das Stück "Der Freundschaftsstein". Indianertänze, wildes Kriegsgeschrei und spannende Wettkämpfe - alles war in der Vorführung dabei. Natürlich ging die Geschichte gut aus. Elternbeiratsvorsitzende Marina Lenk lud die Besucher zu Speisen und Getränken auf dem schattigen Platz vor dem Kindergarten ein. Währenddessen durften die Sprösslinge in Workshops Traumfänger und Indianerketten basteln und Freundschaftssteine bemalen.