Vermischtes Hirschau

26.01.2018

5

0 26.01.2018

Als er 1953 eingeweiht wurde, schwärmte nicht nur ganz Hirschau von ihm. Selbst überregionale Zeitungen berichteten über die Eröffnung des Hirschauer Märchenkindergartens und in der "Wochenschau" wurde er deutschlandweit präsentiert: der Kindergarten St. Wolfgang. Im Juni wird sein 65. Geburtstag gefeiert.

Für dieses Jubiläum putzt sich die Einrichtung, der zwischenzeitlich zur Kindertagesstätte samt Krippe geworden ist, Stück für Stück heraus. Im vergangenen Jahr erhielt die Fassade des Gebäudes einen frischen Anstrich. Im Oktober brachten Eltern und Personal den Garten auf Vordermann und verpassten ihm ein neues Gesicht.Zu Jahresbeginn war die Personalküche an der Reihe. Sie wurde mit neuen Geräten und maßgerechten Möbeln ausgestattet. Mit der Maßnahme war ein kleiner Umbau verbunden, bei dem eine Ess- und Arbeitsecke mit Sitzgelegenheiten und Tisch in Kinderhöhe geschaffen wurden. Auf dem Tisch können die Krippenkinder ihre Mahlzeiten einnehmen, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Vorbereitungen zum Backen oder Kochen treffen oder sonstige Küchenarbeiten verrichten.Bürgermeister Hermann Falk nahm an der Einweihung durch die von ihrer neuen Küche begeisterten Krippenkinder teil. Die Kleinen dankten dem Stadtoberhaupt auch ganz artig, dass er und der Stadtrat das Geld dafür genehmigt haben. Dank sagten auch Einrichtungsleiterin Uta-Maria Kriegler und das gesamte pädagogische Personal.Als ein wenig schade wurde es erachtet, dass die Küche beim Tag der offenen Tür im Dezember noch nicht fertig gewesen sei und damals noch nicht habe besichtigt werden können. Das können die Eltern nachholen, wenn sie ihren Sprössling zum Krippen- oder Kindergartenbesuch für 2018/19 anmelden (Montag, 29. Januar, von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr; Dienstag, 30. Januar, von 8 bis 12 Uhr).