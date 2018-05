Vermischtes Hirschau

16.05.2018

17

0 16.05.201817

Stadtmeisterschaft geht flott über die Bahnen

Mit einem geändertem Ablauf ist die Stadtmeisterschaft der Hobbykegler flott über die Bahnen gegangen. Gestartet wurde in Dreier-Teams, die auf den Punkt Leistung bringen mussten. Es wurde nur ein Durchgang mit 60 Wurf gespielt - da hieß es hopp oder top.In der Herrenklasse gingen zehn Teams an den Start. Die Edelweißschützen waren nicht zu schlagen. Mit 687 Kegel gewann Edelweiß 1 mit 21 Kegel vor Edelweiß 2. Dritter wurde die Feuerwehr Massenricht2. Im Siegerteam erzielten Norbert Groth 239 Kegel, Richard Schwarz 227 und Josef Böller 221 Kegel.Bei den Damen war am Conrad-Sportverein kein Vorbeikommen. Tina Foster (219), Susanne Mutzbauer (201) und Wilma Schertl (175) holten mit 595 Kegel den Titel vor den BMW-Freunden (524) und den Majoretten des Musikzugs (380).Die Dominanz von Edelweiß zeigte sich auch in der Einzelwertung. Alle drei Akteure des Siegerteams standen im Feld der 34 Starter auf dem Treppchen. Bei den Damen holte sich in der Einzelwertung Jasmin Dolles (205) zwischen Tina Forster und Susanne Mutzbauer den Vizetitel, aber auch hier schlug die Überlegenheit der CSV-Damen durch.