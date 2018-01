Vermischtes Hirschau

08.01.2018

08.01.2018

Ehenfeld. Bei einem Gottesdienst entsandte Ruhestandspfarrer Konrad Kummer die Ehenfelder Sternsinger. Unter dem Motto "Segen bringen - Segen sein, gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit" brachten sie in alle Ortsteile der Pfarrei den Haussegen an den Türen an: "Christus mansionem benedicat ("Christus segne dieses Haus"). Vorbereitet wurden die Sternsinger von Gemeindereferentin Barbara Schlosser und Oberministrant Felix Rumpler sowie von Eltern, die sie mit Fahrzeugen zu den Höfe und in die Orte brachten.