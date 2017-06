Vermischtes Hirschau

16.06.2017

8

0 16.06.2017

Alles passte bis aufs i-Tüpfelchen bei der Krickelsdorfer Kirwa: traumhaftes Wetter, 19 fesche Paare, zünftige Musik, schmackhaftes Essen, großer Gästeandrang und ein sehr gut besuchter Festgottesdienst. Das Brauchtumsfest, das von KLB und KLJB ausgerichtet wurde, hatte aber ein Manko - es dauerte heuer nur zwei Tage.

Stimmung bis Mitternacht

Sogar die Linde tanzt

Krickelsdorf. (u) Ursächlich für die verkürzte Kirwa waren die umfangreichen Bauarbeiten, die seit April vergangenen Jahres im Ort laufen. Da die Baufirmen am Kirwamontag wieder anrückten, musste auf das sonst übliche Programm verzichtet werden. Die Dorfjugend interessierte das wenig. Sie hatte ihren Spaß daran, am Montag - wenn auch ohne Kirwabär - durch den Ort zu streifen und in jedem Haushalt einzukehren.Die 156 Jahre alte Dorfkapelle ist der Allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht. Darum wird die Kirchweih seit 47 Jahren rund um den Dreifaltigkeitssonntag gefeiert. Los ging das Fest am Samstagnachmittag mit dem Aufstellen des Baums. Bernhard Wiesmeth führte das Kommando, als die Burschen den 27 Meter hohen, vom Hirschauer Bräu Franz Dorfner gestifteten Riesen auf dem Dorfplatz in die Senkrechte hievten.Die Gäste wurden derweil mit Kaffee und Kücheln, Rostbratwürstln und Getränken bewirtet. Am Abend sorgte das Trio D'Heibirln bis Mitternacht für Stimmung auf dem Festgelände rund um das Dorfgasthaus Zur Linde. Wirtin Sieglinde Wittmann hatte sich zwar aus dem Kirwageschäft zurückgezogen. Ihr uriges Wirtshaus samt Biergarten und Hof durfte trotzdem genutzt werden.Dass ihre Kirwa für die Krickelsdorfer ein christliches Fest ist, zeigte sich am Sonntag beim Festgottesdienst. Ruhestandspfarrer Konrad Kummer zelebrierte ihn auf dem Dorfplatz, assistiert von Diakon Richard Sellmeyer. Für die 19 Paare war es selbstverständlich, die Messe mitzugestalten. Diakon Sellmeyer nahm in seiner Predigt Bezug auf die Lesung des Tages und erläuterte die Begriffe Gnade, Liebe und Gemeinschaft praxisnah. Nach der Messe herrschte im Linde-Garten bei Frühschoppen und Mittagessen Hochbetrieb. Die Gäste ließen sich die Braten schmecken.Höhepunkt des Sonntags war das Baumaustanzen. Als die Kirwaboum und -moidln bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke aufmarschierten, säumten gut 100 Zuschauer den sonnenüberfluteten Dorfplatz. Zu den Klängen des Musikantenquintetts S'Vilsblech zeigten die Paare traditionelle, von Sonja Ringer einstudierte Tänze. Sie beherrschten das "Bleamerl" und den "Maxberger" genauso gut wie den "Mexikanischen Walzer", die Zigeuner- und die Sternpolka und ernteten dafür Applaus. Der Kirwawalzer endete mit der Krönung von Sophia Dotzler und Tobias Regler zum Oberkirwapaar. Die Gäste hatten großen Durst und Hunger mitgebracht. Beim Bäcker wie beim Metzger musste mehrfach Ware nachgeordert werden. Auch die Nachfrage nach Torten, Kuchen und Kücheln war enorm.Ab dem Spätnachmittag erwies sich die Gruppe S'Vilsblech als Glücksgriff. Ob volkstümlich, Schlager oder Evergreens - alles kam beim Publikum bestens an. Erstmals hatte man im Biergarten wieder eine Tanzbühne aufgestellt. So manches Gästepaar schwang darauf das Tanzbein. Kirwabursch Michael Bäumler ließ es sich nicht nehmen, mit Wirtin Linde einen Tanz zu drehen. Sie bekannte strahlend: "Ich hab' gewiss seit 30 Jahren nicht mehr getanzt." Spannend wurde es nochmals bei der Verlosung des Kirwabaums. Da war Showmaster Wolfi Siegler ganz in seinem Element. Er lobte ausdrücklich das Engagement der Dorfleute. Glückliche Gewinnerin war Andrea Ringer.