Vermischtes Hirschau

17.08.2017

11

0 17.08.201711

Mit seinem Turmfest an Mariä Himmelfahrt erinnert der Oberpfälzer Waldverein Massenricht an die Eröffnung des Aussichtsgebäudes am Rödlasberg vor 40 Jahren.

Rödlas. Diese besondere Veranstaltung unter freiem Himmel begann mit einem Festgottesdienst. Zelebrant war Ruhestandspfarrer Konrad Kummer. Er ging in seiner Predigt auf die verschiedenen Marienwallfahrtsorte in Europa ein. Besonders erinnerte er daran, dass vor 100 Jahren in dem portugiesischen Ort Fatima Maria den drei Hirtenkindern Lucia dos Santos sowie Jacinta und Francisco Marto erschienen ist.Musikalisch umrahmte der Ehenfelder Männerchor unter Leitung von Saskia Krügelstein den Gottesdienst mit der Bauernmesse. Er wurde begleitet von Barbara Lang und Birgit Lehner auf der Zither und den Höidlbrummern, die auch am Nachmittag aufspielten. Am Ende der Messe segnete Pfarrer Kummer die vielen mitgebrachten Kräuterbuschen.Der Ehrenvorsitzende des OWV Massenricht, Hermann Frieser, würdigte das Engagement von Hans Kohl und den anderen Helfern, die bei der Renovierung des Aussichtsturms mitgeholfen hatten.Nach diesen Arbeiten haben die Besucher wieder einen herrlichen Blick in die nähere und weitere Umgebung. Viele nutzten nach dem Gottesdienst diese Möglichkeit, machte doch das herrliche Wetter einen Rundblick über die ganze nördliche Oberpfalz möglich. Am Fuße des Turms wurden die Besucher den ganzen Tag über von Mitgliedern des Oberpfälzer Waldvereins aus Massenricht mit Speisen und Getränken bewirtet.