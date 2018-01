Vermischtes Hirschau

Der Leiter des Sportabzeichenteams des TuS Hirschau, Rudi Wild, hat bei einem Treffen wieder viele Sportler mit den "olympischen Medaillen für Jedermannsportler" ausgezeichnet: 103 Sportabzeichen wurden laut seiner Aussage insgesamt abgelegt. Damit belegt der TuS Hirschau Platz 2 im landkreisweiten Vergleich.

Erfreulich sei die Zahl der Ersterwerber mit 12 Erwachsenen und 29 Jugendlichen gewesen, sagte Wild. Unter ihnen sind viele Aktive des Skiclubs Monte Kaolino Hirschau und eine große Zahl der Beschäftigten der Steuerseminare Graf aus Freudenberg. Wild hoffte, dass weitere Vereine und Firmen dem Beispiel folgten und sich heuer an der Sportabzeichenabnahme beteiligten. Er dankte insbesondere Bürgermeister Hermann Falk und den Mitgliedern des Stadtrats, denn sie seien für die Renovierung am Sportgelände der Hirschauer Schule verantwortlich gewesen. Das Gemeindeoberhaupt zeichnete daraufhin die Sportler aus: Die jüngsten Geehrten waren Isabell Hermann und Hanna Ries mit erst sechs Jahren. Die älteste Sportlerin ist Helga Kohl, die bereits 43 Mal mitgemacht hat. Mit Manfred, Daniela, Jonas und Svenja Schröter hat eine komplette Familie das Abzeichen erworben. "Da leider in den Schulen viele Sportstunden entfallen und die körperliche Leistungsfähigkeit bei vielen Kindern abnimmt, appelliere ich an die Eltern, die Kleinen auch heuer zum Ablegen des Sportabzeichens zu motivieren. Oder vielleicht auch selbst mitzumachen."Der Start für das Abzeichen erfolgt in der zweiten Maiwoche. Grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit, auch wenn er nicht Mitglied eines Sportvereins ist, bis Ende September die einzelnen Disziplinen zu üben und abzulegen.