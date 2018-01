Vermischtes Hirschau

09.01.2018

Ein musikalisches Feuerwerk zum neuen Jahr brennen die Vollblutmusiker Ulrike Straub und Daniel Zacher bei ihrem Konzert im Hirschauer Josefshaus ab. Die Besucher werden dabei musikalisch und ideell reich beschenkt.

Die Geigerin aus Schnaittenbach und der Akkordeonspieler aus Niederbayern präsentierten großartige Melodien in Perfektion und bescherten den Konzertgästen einen Hörgenuss. Die ausgefallene Instrumentenkombination erwies sich erneut als sehr stimmig, denn Straub und Zacher lassen Geige und Akkordeon facettenreich miteinander kommunizieren.Mit beschwingten Wiener-Walzer-Klängen von Johann Strauß Vater stimmten Straub und Zacher die Besucher auf diese Stunde der Musik ein. Dabei spannten sie den Bogen von heißen Tango-Rhythmen über große klassische Werke, spannende Filmmusik und Stücke aus dem Klezmer bis hin zu Folklore und bodenständiger Volksmusik.Für Spannung sorgte Ulrike Straub mit großen, in goldenes Geschenkpapier verpackten Präsenten, die sie im Laufe des Abends auspackte - alles nicht zu kaufende, wertvolle Dinge, die das Leben bereichern. Die Initiatorin der Veranstaltung blickte hinter die Kulissen des Schenkens und stellte fest: "Wir schenken, weil wir es müssen." Hierbei gehe es um einen ganz einfachen Gedanken: "Wer schenkt, der kommuniziert." Man stelle damit eine Aussage in den Raum, und der Beschenkte müsse darauf irgendwie reagieren. Im Unterschied zum Gespräch habe man es aber nicht mit einem Wort zu tun, sondern mit einem Gegenstand. Dadurch lasse sich die Kommunikation nicht so leicht ignorieren."In Geschenken verbergen sich vielfältige Wünsche - sie sind soziologisch betrachtet sogar die Materialisierung von Gefühlen. Deshalb kann das Schenken etwa an Weihnachten so unglaublich schwierig werden", erklärte Straub. Sie riet zu einem persönlichen Geschenk als Ausdruck der Wertschätzung dem Geschenkten gegenüber.Für große Überraschung sorgten die Inhalte der goldenen Pakete, die Straub für ihre Konzertgäste mitgebracht hatte. Sie enthielten die Werte Freundschaft, Vergebung, Wachstum, Begabung und Leben, zu denen sie tiefsinnige, teils heitere, teils nachdenklich stimmende Gedanken und Impulse vortrug.Für einen Aha-Effekt sorgte das Geschenk Frieden, das durch das Publikum gereicht wurde. Das Paket enthielt einen Spiegel und die Ermutigung, mit dem ersehnten Frieden bei sich selbst zu beginnen und zunächst den inneren Frieden zu suchen. Am Schluss gab es stehende Ovationen, mit denen sich das Publikum sich zwei Zugaben erklatschte. Mit dem Radetzky-Marsch verabschiedeten sich die Musiker von ihren Gästen.