Vermischtes Hirschau

12.09.2017

Die Stadt hat Anfang 2017 die beiden Fernwärmenetze in Hirschau von der AOVE BioEnergie eG übernommen. Dem Stadtrat war bei dieser Entscheidung bewusst, dass Umbauten am Wärmenetz Hirschau-Nord notwendig sind.

In diesem Jahr werden die hydraulischen Weichen in der Schule, dem Rathaus und in der Heidenau optimiert. Dadurch kommt es zu Verbesserungen im gesamten Netz.Auch in der Biogasanlage der Firma Kummer-Energy in Ehenfeld waren Umbauarbeiten erforderlich, die sind aber bereits abgeschlossen. Die gesamte Maßnahme läuft unter der Regie des Ingenieurbüros Schuhbauer aus Schwandorf in Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma Haustechnik Dorner und dem Wasserwerk Hirschau sowie auch in Absprache mit Biogasanlagenbetreiber Kummer.Der Hirschauer Bürgermeister Hermann Falk zeigt sich zuversichtlich, dass die Optimierungarbeiten den von der Stadt gewünschten Erfolg bringen. Mit dem Baufortschritt zeigte er sich zufrieden. Da die Hausanschlüsse nicht direkt betroffen sind, sei mit Beeinträchtigungen bei der Wärmelieferung nicht zu rechnen, erklärte Falk.