Vermischtes Hirschau

20.03.2018

Zu Behinderungen könnte es in den nächsten Tagen in Hirschau auf der B 14 beim Edeka-Markt und im Bereich der Abzweigung in Richtung Monte Kaolino kommen. Vor Eröffnung des Einkaufsmarkts am Dienstag, 10. April, sind noch zahlreiche Umgestaltungen im Umfeld geplant.

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Technik des Stadtrats machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Zwischen dem Postgebäude und dem Markt werden in den nächsten Wochen eine Abbiegespur und eine Querungshilfe für Fußgänger gebaut. Um den Verkehr sicher zu gestalten und im Fluss zu halten, ist vorübergehend eine weitere Ampel erforderlich. Die Regie liegt beim Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach.Nach Erwerb des Braun-Grundstücks ist die Stadt derzeit dabei, dort Gebäude abzureißen und einen Durchgang mit Torcharakter für Fußgänger und Radfahrer von der Raiffeisenbank am unteren Ende des Markplatzes zur B 14 zu schaffen. Um Radler zum Absteigen zu animieren, sollen Umlenksperren eingebaut werden. Zudem gibt es für sie oder auch die Fußgänger, die in Richtung Schnaittenbach wollen, die Möglichkeit, den Markt zu umfahren und so den Eingangsbereich zu meiden.Ein weiterer Mosaikstein in diesem Bereich ist die Umsetzung des Grünordnungsplans an der südlichen Stadtmauer. Geplant ist, von der Georg-Schiffer-Straße zur Mühlstraße einen Geh- und Radweg zu schaffen. Der derzeit nicht nutzbare öffentliche Parkplatz an der Ampel zur B 14 wird wiederhergestellt, 30 Autos sollen darauf abgestellt werden können. Ein Grüngürtel von dort nach Osten hin ist vorgesehen.