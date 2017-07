Verkehrsunfall in Hirschau

Vermischtes Hirschau

12.07.2017

2438

0 12.07.20172438

In Hirschau hat sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach kam mit ihrem VW Polo auf der Klaus-Conrad-Straße stadteinwärts in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Nach dem Aufprall kippte das Auto auf das Dach. Die Fahrerin und ihr sechs Jahre alter Sohn, der im Wagen saß, wurden schwer verletzt.

Ob noch ein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war, muss die Polizei erst ermitteln. Eine Zeugin sprach von einem Lieferwagen, der zum Unfallzeitpunkt auf der Straße unterwegs war. Sofort nach der Alarmierung rückten die Rettungskräfte an. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hirschau zwei Notärzte sowie Sanitäter mit zwei Rettungswagen. Auch der Hubschrauber Christoph 80 wurde angefordert. Die beiden Verletzten kamen in verschiedene Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 5000 Euro.