Viertklässler auf der Spur der einstigen Steinbrecher

Hirschau

25.07.2017

25.07.2017

Hirschau/Träglhof. Eine wichtige Aufgabe des Heimat- und Sachkundeunterrichts an Grundschulen ist die Vermittlung von Wissen über die eigne Heimat. Nur wer über Geschichte, Besonderheiten und Schönheiten der nächsten Umgebung Bescheid weiß, wird sich vielleicht auch später für seinen Lebensraum engagieren. Die vierte Klasse der Grundschule Hirschau mit Klassenleiter Konrektor Josef Schmaußer erlebte so eine besondere Reise in die Erdgeschichte der nächsten Heimat. Josef Kohl aus Massenricht, Mitglied des Oberpfälzer Waldvereins, zeigt seit vielen Jahren vorbildlichen Einsatz, um vor allem die geologischen Besonderheiten der Region besser ins Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Er führte die Kinder zu den ehemaligen Steinbrüchen am Mühlberg bei Träglhof/Massenricht. Mit Steinen aus diesem beeindruckenden Geotop wurden jahrhundertelang bis 1893 die Mühlen in der nahen und weiteren Umgebung mit Mahlsteinen versorgt. Die Brüche liegen an einer Altstraße, vielleicht ein Zweig der Goldenen Straße. Vor 90 Millionen Jahren transportierten Flüsse die Verwitterungsprodukte des Fichtelgebirges und des Oberpfälzer Waldes in unsere Region. Entlang der Freihunger Störung wurden die ursprünglich horizontal abgelagerten Schichten verkippt und teilweise steil aufgestellt. Durch kieselsäurehaltige Lösungen wurden die Sande zum Quarzsandstein, auch Quarzit genannt, verkittet. Anschaulich schilderte Kohl die erdgeschichtlichen Abläufe und erzählte von der schweren Arbeit der Steinbrecher. Er zeigte auch deren Arbeitswerkzeug (Bild). Ihm ist es ein Anliegen, öffentlich zu machen, dass zu den tschechischen Nachbarn eine gute Zusammenarbeit besteht und diese ähnliche Projekte unterstützen und verzahnen. Bild: u