Vermischtes Hirschau

19.11.2017

9

0 19.11.2017

Einen Volltreffer landete Ortssprecher Erich Stauber mit seiner Idee, erstmals zu einem Steiningloher Weinfest einzuladen. Im heimelig warmen, von Markus Niederwald jahreszeitgemäß dekorierten Kirwastodl gab es ein volles Haus. Und es gab auch einen schönen Nebeneffekt.

Steiningloh. Am Ende stand nämlich ein Reinerlös von 960 Euro unter dem Strich. Das Geld wird für die Innenrenovierung der Dorfkapelle in Steiningloh verwendet.Der riesige Andrang bestätigte Erich Stauber in seiner Meinung, dass es zum Festefeiern nicht immer nur Bratwürste, Steaks und Bier geben muss. Sicher wäre so mancher einem Gläschen Wein nicht abgeneigt. Unterstützung fand er bei der großen Stauber-Verwandtschaft im Ort: Die Sippe packte kräftig mit an. Dazu gesellte sich eine Reihe weiterer Dorfbewohner.Ihnen allen liegt wie Erich Stauber viel daran, dass die Steiningloher einen respektablen Beitrag zur Finanzierung der Kapellenrenovierung leisten. So wie es andere Dorfgemeinschaften bei der Sanierung ihrer Kapellen getan haben. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Stadt Hirschau Eigentümerin des der Mutter Gottes geweihten Kirchleins ist, das 1922 vom Ursulapoppenrichter Pfarrer Joseph Prasch eingeweiht wurde. Nach den Berechnungen des von der Stadt beauftragten Ingenieurbüros ALS soll die Maßnahme knapp 150 000 Euro kosten. Neben ihren Eigenmitteln rechnet die Stadt mit Zuschüssen des Bezirks, der Landesstiftung, der Diözese und des Landesamts für Denkmalpflege.Im Kirwastodl, der sich als idealer Veranstaltungsort erwies, gab es bald keinen freien Platz mehr. Die Gäste kamen aus dem ganzen Landkreis, insbesondere aber aus den umliegenden Ortschaften. Sie wurden von den feschen Kirwamoidln Marie, Kathrin und Christina bestens bedient.Zu den elf Sorten erlesener Weine servierten sie schmackhafte Brotzeiten wie Zwiebelkuchen, Schmalz- oder Käsebrote. Bis weit nach Mitternacht herrschte blendende Stimmung im Stodl.Angesichts des großen Erfolgs war es keine Frage, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird. Das Weinfest soll sogar zu einer Dauereinrichtung und alljährlich am letzten Samstag im Oktober, 2018 also am 27. Oktober, stattfinden. Der Festerlös kommt erst einmal auf ein extra für die Kapellenrenovierung angelegtes Sparbuch.