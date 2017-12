Vermischtes Hirschau

09.12.2017

65

0 09.12.201765

Ein 29-Jähriger missachtet die Vorfahrt auf der Fahrt von Amberg nach Hirschau. Der Landkreisbewohner prallt mit dem Kleintransporter einer Weidenerin zusammen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 10. Dezember, auf der St 2238 von Amberg nach Hirschau. An der Abzweigung AS30 Industriegebiet Nord missachtete ein 29-jähriger Landkreisbewohner die Vorfahrt und prallte in den Kleintransporter einer entgegenkommenden 36-jährigen Weidenerin. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand Schaden im Wert von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren Aschach, Immenstetten und Raigering waren vor Ort.