Vermischtes Hirschau

10.05.2018

Ehenfeld. Die Heilpraktikerin, Homöopathin und Ernährungs- und Fastentrainerin, Susanne Flintsch versteht es, ihr Publikum zu unterhalten. So auch bei ihrem Vortrag über die Heilweisen der heiligen Hildegard von Bingen bei den Blumen- und Gartenfreunden. Vorsitzende Marion Schlosser begrüßte die Referentin, die in Amberg aufgewachsen ist, aber schon seit Jahren in Salzburg lebt, im voll besetzen Pfarrheim-Saal.

Das Thema war nur Grundgerüst ihrer Ausführungen. Flintsch geht es immer um das Ganze und da hat sie sich auch bei Pfarrer Kneipp und in der chinesischen Medizin kundig gemacht. Diese Menschen hätten vor Jahrhunderten schon gewusst, was dem Körper gut tut - was uns heute oft abgeht. Wir müssten wieder lernen, unsere Lebensmittel regional und saisonal zu kaufen und uns bewusst Zeit für das Kochen und Essen nehmen. "Wenn oben nur Plastik-Essen reinkommt, wie soll da unten was Gutes für unseren Körper heraus kommen?", fragte sie.Immer wieder ging Nana, wie sie sich selbst nennt, auch auf die einzelnen Organe des Menschen ein und ermunterte die Zuhörer, sich und ihren Körpern Ruhezeiten zu gönnen und zu fasten. "Fastenzeit ist die Zeit für kleine Schritte, nicht für große Worte", gab die Referentin den Zuhörern mit auf den Heimweg.