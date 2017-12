Vermischtes Hirschau

27.12.2017

Eine schöne Bescherung gab es zu Weihnachten für die Hirschauer Ortsgruppe der Wasserwacht. Vor dem Rewe-Markt an der Burgstraße wartete das Christkind in Person der stellvertretenden Marktleiterin Michaela Hofmann auf Vorsitzenden Michael Schmid. Die Rewe-Mitarbeiterin überreichte ihm eine Spende in Höhe von 850 Euro.

Wie im Vorjahr, als die "Helfer vor Ort" in den Genuss der Spende gekommen waren, war die Summe bei einer Losaktion erlöst worden, an der sich die Kunden des Supermarkts sehr rege beteiligt hatten. 14 Wasserwacht-Mitglieder waren einen Tag lang in dem Geschäft als Losverkäufer im Einsatz. Die zu gewinnenden rund 450 Preise, unter anderem als Hauptgewinne ein Fußballtor und einige große Plüschtiere, hatte der Markt gestiftet. Jedes Los kostete einen Euro. Michael Schmid bedankte sich sowohl beim Rewe-Team als auch bei den Kunden, die sich in so großer Zahl und so großzügig an der Losaktion beteiligt haben. Mit dem Geld werde man einen Notfallrucksack für den neuen Krankenwagen der Ortsgruppe und neue Bekleidung für die Jugendgruppe beschaffen, die aktuell 85 Mitglieder zählt.