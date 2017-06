Vermischtes Hirschau

08.06.2017

Es war ein Feiertag für die Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Bei einem Fest des Glaubens spendete Weihbischof Josef Graf 57 jungen Christen im Beisein ihrer Paten und Angehörigen das Sakrament der Firmung. 27 von ihnen kamen aus Hirschau und Ehenfeld, 30 aus Schnaittenbach und Kemnath.

(u) Mit dem Firmspender gruppierten sich die Stadtpfarrer Hans-Peter Bergmann (Hirschau) und Josef Irlbacher (Schnaittenbach) sowie Ruhestandspfarrer Konrad Kummer (Ehenfeld) und Diakon Richard Sellmeyer (Hirschau) um den Altar. Für die Musik beim Festgottesdienst sorgten der von Dorothea Meyer geleitete Projektchor aus Ehenfeld und Iryna Hermann an der Orgel. Zur würdevollen Gestaltung trugen auch Gemeindereferentin Barbara Schlosser (Hirschau), Pastoralassistent Andreas Hornauer, Lektorin Veronika Forster und die Firmlinge selbst bei.Bischof Graf fragte die jungen Christen, von wem sie wohl begeistert seien, und tippte auf Fernseh- oder Fußballstars. Diese könnten aber ihr Talent oder ihre besondere Gabe nicht weitergeben. Die Firmlinge würden nun mit dem Heiligen Geist eine Gabe Gottes empfangen, die sie in ihrem Leben stärken soll. Der Geist sei ein Geschenk, ähnlich wie sich Jesus selbst den Menschen geschenkt habe. Die Gabe des Heiligen Geistes beinhalte auch die Aufgabe, sich im und am Leben der Pfarrgemeinden zu engagieren und das Gemeindeleben zu prägen. "Auf euch kommt es in den nächsten 20, 30 Jahren an, ob und wie es in der katholischen Kirche weitergeht."Mit den Worten "Empfange die Gabe Gottes, den Heiligen Geist" zeichnete Weihbischof Graf jedem einzelnen Firmling mit Chrisamöl ein Kreuz auf die Stirn. Mit dem gemeinsam gesungenen Schlusslied "Großer Gott, wir loben Dich" fand der Festgottesdienst einen eindrucksvollen Abschluss.Im Anschluss an die Messfeier stand Weihbischof Josef Graf weiter im Mittelpunkt des Geschehens. Beim Empfang, den die Pfarrgemeinderäte aus Hirschau und Ehenfeld auf dem Bischof-Bösl-Platz arrangiert hatten, nutzten Firmlinge, Paten und Eltern bei Limo, Bier oder auch einem Gläschen Sekt die Möglichkeit zum ungezwungenen Gespräch mit ihm.