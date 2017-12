Vermischtes Hirschau

07.12.2017

Nette Geschenkideen, leckere Sachen gegen Hunger und Durst sowie adventliche Klänge - all dies trägt dazu bei, dass der Hirschauer Weihnachtsmarkt erneut ein Besuchermagnet ist. Und pünktlich zum Besuch des Nikolaus' kommt echte Winterstimmung auf.

Mit Musik, die vom Herzen kommt, begrüßte der Kinder- und Jugendchor Herzwärts unter Leitung von Gertrud Siegert die Besucher bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Der Teilnehmerkreis sei erneut durch weitere Anbieter vergrößert worden - trotzdem habe man alle Verkaufsstände auf dem erweiterten Marktplatz untergebracht, sagte Organisator Günther Siegert von der Elterninitiative für Kinder.Dank galt dem Schirmherrn Bürgermeister Hermann Falk für die Bereitstellung von weiteren Verkaufsständen, die der städtische Bauhof angefertigt hatte. Zugleich übergab Siegert dem Bürgermeister einen Wunschzettel hinsichtlich weiteren Ergänzungen und Verbesserungen. Gemeinsam mit Falk wünschte er allen eine besinnliche Adventszeit. Das Stadtoberhaupt dankte allen mitwirkenden Gewerbetreibenden, Vereinen und Verbänden sowie der heimischen Geschäftswelt für die Teilnahme. Hirschau besitze eine attraktive Innenstadt, der Weihnachtsmarkt und der Lebendige Adventskalender werteten diese noch auf.Die Marktstände lockten mit einem vielfältigen Angebot sowohl für kleine als auch für große Besucher - und das auch in kulinarischer Hinsicht. Handgefertigte Bastelsachen und adventlicher Tischschmuck fanden ihre Abnehmer. Bei trockenem Wetter, aber Minustemperaturen wärmten die aufgestellten Feuerstellen die Besucher von außen, Heißgetränke sorgten für Behaglichkeit von innen. Die städtische Weihnachtsbeleuchtung tauchte den Weihnachtsmarkt in ein stimmungsvolles Licht. Als um 21 Uhr der Markttag ausklang, war der Platz noch gut mit Besuchern gefüllt. Anteil daran hatten auch die Auftritte des Gemischten Chors und zur späteren Abendstunde der Nachwuchsgruppe des Musikzuges sowie die Öffnung des Adventsfensters.Auch am zweiten Markttag war vielerlei geboten. Im alten Sparkassengebäude entführte der Antonius-Kindergarten mit einem gut besuchten Kasperltheater die kleinen Besucher in eine Märchenwelt. Als der Nikolaus kam, verwandelte einsetzender Schneefall den Markt in eine Winterlandschaft. Der Marktplatz war bestens besucht. Fast reichten die Schokonikoläuse nicht aus, um alle Kindern zu beschenken. Für Kurzweil sorgten die musikalischen Beiträge der Bläsergruppe des Musikzugs und die Darbietung von Sarah Bauer beim Öffnen des dritten Adventsfensters. An beiden Tagen konnten die Besucher im historischen Rathaus eine Krippenausstellung bewundern. Traditionell veranstalteten auch die Kaninchenzüchter ihre Schau im alten städtischen Bauhof.