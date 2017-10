Vermischtes Hirschau

23.10.2017

Eine Studie hat ergeben, dass mehr als die Hälfte aller Bundesbürger Fehler beim Zähneputzen machen. Die Kleinen des St.-Wolfgang-Kindergartens werden nicht zu diesem Kreis gehören. Ihnen zeigte Zahnärztin Jasmin Kunzmann, wie Zähneputzen richtig geht.

Mundhygiene und Zahnpflege sind schon im Kleinkindalter wichtig. Deshalb kommt in die St.-Wolfgang-Kita alle zwei Jahre ein Zahnarzt. Begleitet wurde Jasmin Kunzmann von ihrer Helferin Tanja Mitterberger und zur besonderen Freude der Kinder von der Handpuppe Kroko. Das Krokodil stand vor allem bei den Krippenkindern hoch im Kurs. Sie hatten Riesenspaß, als sie das Zähneputzen an Krokos Zähnen üben durften.Die Kindergärtler durften zunächst die auf Memorykarten abgebildeten Lebensmittel nach den Kriterien gesund oder ungesund sortieren. Bei einem Spiel erfuhren sie, wie sich Essensreste an den Zähnen festsetzen. Vier Kinder schlüpften in die Rolle eines Zahnes. Die anderen brachten Speisen, dargestellt durch bunte Handtücher. Dann zeigte die Zahnärztin, wie man die Zähne richtig putzt. Die "Zähne" fanden es richtig lustig, geputzt zu werden, und die Zähneputzer merkten schnell, wie fest mancher Belag haftet.Kroko erinnerte die Kinder abschließend daran, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen. Jedes Kind bekam zum Schluss eine Zahnbürste und Zahncreme.