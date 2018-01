Vermischtes Hirschau

11.01.2018

Ein wahrer Regen an Ehrenzeichen und Orden geht hernieder: Ihre Vereinsmeister und verdienten Mitglieder stellt die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1896 Edelweiß Hirschau heraus.

Vereinsmeister von Edelweiß Zimmerstutzen



Herren I: 1. Johannes Bauer (233); Herren II: 1. Klaus Böller (241), 2. Christian Popp (199); Damen II: 1. Kathrin Hellwig (255); Herren III: 1. Wolfgang Borisch (268), 2. Norbert Groth (261), 3. Norbert Kummert (248); Damen III: 1. Erika Borisch (270); Herren IV: 1. Günter Heidl (256); Senioren Auflage I; 1. Norbert Groth (261)



Luftgewehr



Jugend männlich: 1. Jozef Habala (291); Junioren II männlich: 1. Fabian Epp (366); Junioren I weiblich: 1. Sonja Groth (380); Herren II: Klaus Böller (338); Damen II: 1. Kathrin Hellwig (349); Herren III: 1. Wolfgang Borisch (375), 2. Norbert Groth (374), 3. Norbert Kummert (350); Damen III: 1. Erika Borisch (373); Senioren II: 1. Günter Heidl (274): Senioren Auflage IV: 1. Rudolf Meyer (284)



Luftpistole



Junioren II: 1. Marcus Flierl (311); Herren I: 1. Michael Schübel (355), 2. Tobias Wanek (345), 3. Tobias Heidl (334); Herren II: 1. Klaus Böller (325); Herren III: 1. Claus Eichenmüller (326), 2. Norbert Kummert (255); Herren IV: 1. Günter Heidl (336) (vt)

Schützenmeister Günter Heidl zeigte sich zufrieden mit den Sportlern und ihren erzielten Platzierungen. Dank galt den Gönnern. Als neues Projekt ist laut Heidl für März der Umbau auf elektronische Schießstände geplant, wozu man bei der Regierung Unterstützung beantragt hat. Auch das Schützenheim-Dach brauche dringend eine Renovierung. Weichen zu stellen seien für 2021, wenn die 125-Jahr-Feier ansteht.Bürgermeister Hermann Falk versprach, sich bezüglich der neuen Anlage um den Zuschuss der Stadt zu kümmern und auch persönlich etwas beizusteuern. Das Ehrenamt sei im Verein auf gute Schulter verteilt. Für Gauschützenmeister Heiner Fraunholz ist heute schon klar: Das Gauschießen 2021 bekommt natürlich Edelweiß. Schützenmeister Georg Schmer vom Patenverein Tell Vilseck kündigte das nächste Freundschaftsschießen für 2019 in Hirschau an.Zahlreiche Ehrungen wurden vorgenommen. Das silberne Abzeichen des Oberpfälzer und Deutschen Schützenbunds ging an Robert Schweiger, Reinhard Singer und Tobias Wanek, das goldene Ehrenabzeichen erhielten Michael Schübel, Johannes Bauer und Sonja Groth. Die goldene Verdienstnadel wurde Kathrin Hellwig verliehen. Das Abzeichen für 50 Jahre Treue wurde Franz Dorfner und Richard Schwarz angesteckt. Eine besondere Auszeichnung, die silberne Ehrennadel, ging an Renate und Reinhard Daller.Von 24 möglichen Abenden war 21 Mal Johannes Bauer anwesend, das war dem Verein zwei Sektflaschen wert. 20 Mal nahmen Bettina Bauer und Günter Heidl teil, 19 Mal Klaus Böller. Die Vereinsmeister zeichnete Sportleiter Reinhard Daller aus. Gemäß der neuen Klasseneinteilung schafften es 20 Schützen auf einen Zinnbecher. Parallel zur Meisterschaft lief in jeder Waffenart ein Wettbewerb um Zehn-Euro-Gutscheine: Luftgewehr Sonja Groth, Luftpistole Michael Schübel, Zimmerstutzen Wolfgang Borisch. Die Pechvogelscheibe sponserte Franz Dorfner, dabei kam es auf zweite Plätze bei Geburtstagsvorteln an. Bei elf Schießen war Kathrin Hellwig dreimal Zweite, so dass sie die Scheibe gewann.