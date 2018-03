Vermischtes Hirschau

Dieser Kuss verheißt Glück und ewige Liebe: Der Brauch, dass sich junge Pärchen unter einem Mistelzweig küssen, wird schon seit Jahrhunderten zu Weihnachten gepflegt. In Hirschau sollen Verliebte nun auch zur Ostern dazu animiert werden.

Foto-Aktion Wer sich beim Hirschauer Osterbrunnen unter dem Mistelzweig küsst, sollte sich bei seinem Liebesbeweis fotografieren (lassen): Die Bilder können bis Sonntag, 15. April, per Whats-App (0170/4776233) oder auf Facebook (Seite Elternkindgruppehirschau) eingereicht werden. Unter den Foto-Einsendern wird ein Gutschein für das Café Zuckersüß verlost. (u)

Die Mistel hängt im von sechs Mamis der Mutter-Kind-Gruppe Zwergerlteff gestalteten Osterbrunnen auf dem Bischof-Bösl-Platz. Zwergerltreff-Leiterin Michaela Meier ist es zu verdanken, dass es in Hirschau zum zweiten Mal einen Osterbrunnen gibt. Bei der Gestaltung wurde sie von Michaela Hofmann, Andrea Lorenz, Nina Schafhauser, Kathrin Meyer und Maria Maier unterstützt.Bunte Eier hatten die Zwergerln schon zur Premiere im vergangenen Jahr bemalt. Was jetzt frisch gebraucht wurde, war Grünzeug. In der Zeitung war darum gebeten worden, solches bei Michaela Meier abzugeben. Eines Tages stand ein Eimer mit Mistelzweigen vor ihrer Tür. Schon war die Idee geboren, die Mistel in den Osterbrunnen zu integrieren. Hier hängt nun ein Schild mit der Aufschrift: "Einen Kuss unter dem Kranze des Herren kann keiner verwehren." Damit des Einfallreichtums nicht genug: Die Küssenden sind zum Foto-Shooting unter dem Mistelzweig aufgefordert. Die Verantwortlichen verknüpfen dies mit einem kleinen Gewinnspiel.