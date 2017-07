Wirtschaft Hirschau

14.07.2017

Conrad Electronic schließt drei seiner deutschlandweit 25 Filialen. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, wird die Niederlassung in Saarbrücken zum 30. September ausgelöst.

Zudem soll eine von drei Filialen in Berlin sowie der Standort in Braunschweig (Niedersachsen) aufgegeben werden. Das Unternehmen begründet die Schließungen laut SR pauschal mit "wirtschaftlichen Erwägungen und standortbedingten Besonderheiten" und lehnte eine weitergehende Stellungnahme ab. Branchen-Insider hatten erst vor zwei Wochen Oberpfalz-Medien gegenüber Anzeichen dafür gesehen, dass die Hamburger Otto-Group in Gesprächen mit dem Familienunternehmen aus Hirschau (Kreis Amberg-Sulzbach) stehen könnte. Die Conrad-Führung stellte daraufhin klar, dass "der Gesellschafterkreis unverändert bleibt".