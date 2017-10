Wirtschaft Hirschau

04.10.2017

"Nutze die Chance - Erlebe live die Amberger Kaolinwerke!" Rund 600 Besucher folgten diesem Aufruf und nahmen die Gelegenheit wahr, sich beim Info- & Karrieretag im Werk Hirschau über Abläufe, Produkte und Berufschancen zu informieren. Unter ihnen waren etwa 300 Schüler, die mit ihren Lehrern hinter die Kulissen des Betriebs schauten.

Der Info- & Karrieretag war Teil des im Zwei-Jahres-Turnus veranstalteten European Minerals Days (EMD), europaweit luden 200 mit Mineralien arbeitende Firmen dazu ein. Dass sich die AKW jedes Mal daran beteiligten und auch diesmal Tage der offenen Tür anboten, kommt nicht von ungefähr. Ihr Geschäftsführer Otto Hieber ist Präsident der European Kaolin and Plastic Clay Association (KPC). Als Mitglied der Industrial Minerals Association (IMA) verfolgt die KPC das Ziel, in der Öffentlichkeit das Verständnis, die Akzeptanz und das Vertrauen in den Bergbau zu verbessern und das Image der heimischen Rohstoffindustrie zu fördern.Die Amberger Kaolinwerke haben sich seit ihrer Gründung 1901 zu einem bedeutenden Rohstoffproduzenten in Europa entwickelt. Seit 1995 ist das Unternehmen als leistungsfähiger Spezialist für Kaolin und Feldspat unter dem Dach der Quarzwerk-Gruppe international vernetzt. Der Zusammenschluss mit 35 Werken in neun Ländern bietet 700 Qualitätsprodukte an. Diese Rohstoffe werden insbesondere in der Papier-, Glas-, Gießerei-, Keramik-, Kunststoff- und Gummi-Industrie sowie in Farben und Lacken und in bauchemischen Produkten verwendet. An ihren Standorten in Sachsen (Caminau und Kemmlitz), in der Ukraine (Gluhivzi) und in Hirschau-Schnaittenbach beschäftigen die AKW rund 1000 Mitarbeiter. Davon entfallen knapp 500 auf den Oberpfälzer Doppelstandort. Zu diesen zählen aktuell 34 Auszubildende.Das Thema Ausbildung war natürlich bei den Mittelschülern aus Schnaittenbach, Freudenberg, Vilseck und Ammersricht sowie den Nabburger Realschülern besonders gefragt. Sie konnten sich konkret ein Bild machen von den Berufen, die man bei den AKW erlernen kann. Zur Auswahl stehen Verfahrensmechaniker, Industriekaufmann, Fachinformatiker und Elektroniker. Aber für die Schulklassen wie für alle Besucher gab es an den beiden Tagen weit mehr zu erfahren, zu erkunden und zu besichtigen.Marketingleiter Thomas Moosburger und Elisabeth Kraus hatten ein vielseitiges Programm für die Besucher ausgearbeitet, bei dem die internationale wie regionale Bedeutung der AKW deutlich wurde. Als Höhepunkte wurden Tagebau-Touren durch das Abbaugelände und Werksführungen durch die Produktionsstätten angeboten. Voller Überraschungen und aufschlussreich präsentierte sich die Ausstellung von Produkten, "in denen AKW drin ist".Prägten am ersten Vormittag vornehmlich Schulklassen das Bild auf dem Werksgelände, waren es am Nachmittag und an Tag zwei vor allem Erwachsene, die sich über die Betriebsabläufe und die Produktpalette der Firma sachkundig machten.