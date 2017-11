Wirtschaft Hirschau

07.11.2017

Vorstand Norbert Waldhauser blickte zurück auf die bewegenden und aufregenden Jahre seit 1992. Er merkte an, dass es in dieser schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich sei, einem Betrieb so lange die Treue zu halten. Fachwissen, Fleiß und Zuverlässigkeit hätten den beruflichen Werdegang der Jubilare gekennzeichnet. Waldhauser würdigte die Arbeit der Jubilare zum Wohle der Bank und ihre Loyalität. Julia Reindl ist derzeit in der Personalabteilung tätig. Christa Graf ist die Assistenz der Versicherungsreferenten und hat ihr Büro in der Geschäftsstelle in Freudenberg. Beate Doege ist Kundenberaterin und auch für die Bargeldversorgung zuständig. Florian Eger gehört der Kundenberatung in der Hauptstelle Hirschau an. Stefanie Höh leitet die Abteilung Rechnungswesen.Vorstand Michael Hirmer überreichte den Jubilaren eine Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbandes Bayern und einen Blumenstrauß. Aufsichtsratsvorsitzender Martin Nagler sprach Dankesworte, ehe der Abend mit einem Essen ausklang.