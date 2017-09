Freizeit Hirschbach

06.09.2017

Mit seinem Foto "Fight" hat Richard Nürnberger aus Unterachtel beim "4th Infinity" eine Urkunde in der Kategorie Natur gewonnen: 145 Fotografen aus aller Welt hatten dazu 576 Bilder eingereicht. Veranstalter war der Fotoclub Infinity aus Doboj/Bosnien-Herzegowina. Nürnberger landete mit 28 von 30 möglichen Punkten knapp hinter den Medaillenplätzen. Sein Foto entstand auf der Insel Neuwerk im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer - für Nürnberger "einer der besten Orte in Deutschland für die Vogelfotografie". Der 58-Jährige lebt in Unterachtel/Gemeinde Hirschbach. Vögel und Orchideen sind seine Schwerpunkte in der Naturfotografie. Motive findet er vor allem in der Hersbrucker Schweiz, aber auch auf Reisen in Europa. Im Landesbund für Vogelschutz engagiert er sich für Arten- und Biotopschutz. Er ist Mitglied in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen und der Fotogruppe der Volkshochschule Amberg. Bild: Nürnberger