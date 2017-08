Freizeit Hirschbach

09.08.2017

09.08.2017

Hirschbach/Eschenbach. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und danach? Dieser Aufgabe gingen 15 Kinder beim Ferienprogramm der Kirchengemeinden Eschenbach mit Hirschbach nach. Getroffen haben sie sich mit den Betreuern in Fischbrunn am Feuerwehrhaus. Dann ging die Schnitzeljagd los.

In der Bibel suchten die Kinder nach Hinweisen zur nächsten Station. An jedem Punkt waren ein Bild eines Schöpfungstages und ein neuer Bibelvers, in dem die Kinder den nächsten Hinweis finden konnten, versteckt. Auf halber Strecke erreichte die Gruppe die dunkle Amtsknechthöhle, die nacheinander immer zu dritt besichtigt wurde. Das Ende der Schnitzeljagd war in Hirschbach am Spielplatz. Die Kinder durften hier die Bilder der Schöpfung in die richtige Reihenfolge bringen. Diese waren unterwegs nämlich keineswegs korrekt angebracht, sondern stets thematisch. An einem Schweinestall zum Beispiel fanden die Teilnehmer das Bild mit der Schöpfung der Tiere. In Hirschbach gab es noch reichlich zu essen und zu trinken und am Spielplatz jede Menge Spaß, bis die Eltern ihren Nachwuchs wieder abholten.