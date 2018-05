Freizeit Hirschbach

08.05.2018

08.05.2018

Zum 19. Mal veranstaltete der Modellflugclub Achtel sein Maikäferfliegen und das Jubiläum im nächsten Jahr kann kommen. Annähernd 700 Besucher fanden auf die Anhöhe in der Nähe von Achtel, um die Flugmodelle der angereisten Piloten zu bewundern.

Fliegender Bussard

Vorführungen durften nur die Gäste zeigen, weil die Gastgeber eben gute Gastgeber sind. Und da sich 40 Piloten eingefunden hatten, gab es auch keinen Leerlauf bei den Darbietungen. Zu Beginn der Veranstaltung findet schon immer ein Feldgottesdienst statt, den wiederum Pfarrer Konrad Schornbaum gestaltete.Ein kombinierter Posaunenchor aus Hirschbacher und Eschenfeldener Bläsern umrahmte den Gottesdienst und die 17 Bläser unter der Leitung von Jörg Dippmann gaben danach auch noch ein kleines Konzert mit alten Volksliedern. Die kleinen Gäste bekommen schon immer gebackene Maikäfer, die auch kein langes Leben haben, wenn sie mal in Kinderhand sind. Vorsitzender Christian Harzer freute sich über die große Besucherzahl und dankte all seinen Helfern, die einen anstrengenden Tag zu bewältigen hatten.Das Wetter war dem Verein diesmal gewogen, wenn auch zum Gottesdienst die Temperaturen nicht gerade einladend waren, und so konnten die Besucher gleich nach liturgischen Feier die Flugkünste der Piloten bestaunen. Die weiteste Anreise hatte ein Pilot aus Krauschwitz, das nicht weit von der polnischen Grenze bei Bad Muskau liegt. Aber auch aus Bayern kamen sie nicht nur aus der näheren Umgebung. Donauwörth, Bubesheim, Schwandorf, Weiden und Bayreuth waren auf den Meldelisten zu lesen. Das mitgebrachte Equipment reichte vom Doppeldecker bis zu mehreren Hubschraubern und sogar ein Bussard war dabei. Das größte Modell war ein Flieger mit Sternmotor, der mit fünf Zylindern 250 Kubikzentimeter zu bieten hatte. Die sehr professionell gezeigten Vorführungen brachten eine große Zuschauerzahl zum Staunen. Im Messer-Flug und mit Hochgeschwindigkeit segelten Hubschrauber und Doppeldecker zwei Meter über dem Boden übers Flugfeld. Anfänger waren nicht auszumachen.Der fliegende Bussard von Alfred Kühnlein aus Bayreuth hätte durchaus seine Artgenossen angelockt, wenn einer in der Nähe gewesen wäre. Fundierte Kommentare lieferten den Laien genug Informationen über die eine oder andere spektakuläre Vorführung. Mit Kunstflugmaschinen zeigten die Piloten an den Fernsteuerungen die gleichen Manöver wie ihre großen Vorbilder. Kleinere technische Probleme hinderten einige Besucher, ihre Modelle in die Luft aufsteigen zu lassen, aber im Vergleich zu einem Absturz alles nur Bagatellen.Die Verpflegung der Gäste war wie immer ausgezeichnet mit Kaffee, Kuchen Bratwürsten und Bier. Das 20. Jubiläum im nächsten Jahr kann also kommen, die Organisatoren werden dann sicher wieder gerüstet sein.