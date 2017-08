Freizeit Hirschbach

14.08.2017

"Es ist schön, wenn Brüder zueinander stehen": Das Pfarrerehepaar Heidi und Horst Kurz aus Königstein brachte den Besuchern des Kirchweihgottesdiensts in Hirschbach den Psalm 133 näher. Die Erkenntnis daraus bestätigte sich am Wochenende mehrfach.

Beeindruckendstes Beispiel war eine Lebensrettung am Samstagmorgen, als ein Nachbar einen schlafenden Mann aus dessen brennenden Auto zog. Die Brüderlichkeit zeigte sich aber auch schon in der Vorbereitung des Festes durch die Kirchweihburschen, die Spendenbereitschaft in der Gemeinde und nicht zuletzt durch die musikalische Ausgestaltung der Festtage.Dass mit den Brüdern auch die Schwestern gemeint sind, versteht sich eigentlich von selbst. Gleichberechtigung gilt unter den Kirchweihpaaren ebenso wie bei den Musikanten, die sich beim Baumaustanzen selbst übertroffen haben. Erstmals in der Hirschbacher Geschichte entlockten sage und schreibe neun Mitwirkende ihren Instrumenten die Ohrwürmer der Kirchweih. Und es waren auch drei Damen darunter. Das Altersspektrum reichte von kaum 30 Jahren bis hin zu Willi Hafner mit seinen 81 Lenzen. Auch die nachbarschaftliche Balance zu den Franken wurde einigermaßen gewahrt. Zwei Eschenbacher spielten mit, die auch schon beim Baumaufstellen zur Stelle gewesen waren.Als Oberkirwapaar grüßen Lena Albert und Samuel Sommer, der damit seinem Bruder in nichts nachstand. Er war eine Woche vorher in Heuchling Oberkirwabou geworden.Das Festzelt war an allen Tag gut besucht. Drei Bands - Bretterboden, Saigat'n und Vullgas - sorgten für ausgelassene Stimmung. Dass die Verpflegung perfekt war versteht sich von selbst. Nur das Wetter hätte einen Deut besser ausfallen können.