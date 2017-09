Kultur Hirschbach

28.09.2017

3

0 28.09.2017

Eschenfelden. Geburtstag direkt am Kirwasonntag, und dann noch eine hübsche Österreicherin an der Seite: Für Matthias Sertl konnte es nicht besser laufen. Der Wecker wusste das wohl und klingelte genau dann, als er und Chiara Speckner den Strauß in den Händen hielten. Damit avancierten sie zum Oberkirwapaar.

Ob Chiara über die Kirwabräuche in Eschenfelden vorher aufgeklärt wurde? Sie hat auf jeden Fall den Tanz auf der Leiter gut überstanden und ganz ordentlich die Insignien für den Oberkirwabou vom Baum herunter geholt. Neben Hut und Stadtwurst gehörte dazu auch ein stattlicher "Saisog" (Presssack).Der stattliche Baum war eine Spende von Robert Zagel aus Gaisheim. Gewachsen ist er im Wald vom "Bartl" in Fichtenhof. Sauber anzuschauen waren die 14 Kirwa-Moidla, alle mit schönen Zopffrisuren.Nicht die gewohnten Klänge gab es beim Baumaustanzen. Akkordeon und Gitarre ja, aber Trommel und Kontrabass gehören nicht zur Standardbesetzung beim Baumaustanzen. Aber die Gruppe Vierlinge hat es gut über die Bühne gebracht. Beim Austanzen "der Alten" an der Noukirwa gewannen Anja Baumann und Michael Wedel den Strauß. Die Musik machten Moffko und Schmievugl aus Eschenfelden, Gerald aus Achtel und Julia aus Unterklausen. Am Samstag spielte die heimische Gruppe Vullgas zünftig auf, und den Ausklang an der Noukirwa übernahm Saigat'n. Diesmal mit geistlicher Unterstützung, denn Pfarrer Gerhard Durst aus Eschenbach sprang als Bassist kurzfristig ein.Das Fazit fiel sehr positiv aus. Thomas Schober als Verantwortlicher der Kirwaboum und Florian Hölzl vom Kirwaverein zogen die Fäden.