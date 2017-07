Kultur Hirschbach

13.07.2017

8

0 13.07.2017

Reinhard Munker drückt es mundartlich aus, was viele Zuhörer denken: "Schöi, dass in Eschabo in Schlosshuf gibt!". Herrliches Ambiente, ein lauer Sommerabend, Lieder und Posaunenklänge: Beinahe gerät dieses Erlebnis noch in Gefahr.

Eschenbach. Bei der Schlosshof-Serenade hat einfach alles gepasst. Reinhard Munker dankte in seiner gereimten Eröffnungsrede der Baronin von Ebner-Eschenbach, dass sie ihre Hoftür geöffnet hatte. Auch diejenigen vergaß er nicht, die eigens den Rasen gemäht und die Hecke geschnitten haben. Durch das Programm führte dann Altbürgermeister Werner Oberleiter.Doch bevor der Posaunenchor richtig loslegen konnte, gab es erst mal einen Feuerwehralarm, und einige Bläser eilten davon. Aber sie kamen schnell wieder, und die Serenade begann programmgerecht. Hubert Ruppert schwang den Taktstock bei den Bläsern und auch beim Männergesangverein Eintracht 1862 Eschenbach. "Die Loreley" hat es nicht nur den Rhein-Schiffern angetan. Aber im Gegensatz zu ihnen erlitt der Männergesangverein keinen Schiffbruch mit ihren Liedern."Grüße aus dem Egerland" überbrachten die Posaunenbläser und weitere klingenden Melodien. Der Kirchenchor Eschenbach, geleitet von Gerhart Neubauer, begeisterte unter anderem mit einem Mundartlied "Schau, schau wöi's regna dout". Auch wenn dies nicht wörtlich zu nehmen war. Als Gastchor hieß Werner Oberleiter den Gesangverein Liederkranz, dirigiert von Regina Rösch, aus Hirschbach willkommen. Sie sangen unter anderem vom "Zauber der Musik" und grüßten mit Gesang. Dies war der Gegenbesuch, nachdem der Kirchenchor Eschenbach bei der Jubiläumsfeier des Liederkranz Hirschbach mitgewirkt hat.Das Publikum lauschte allen Darbietungen andächtig und begeistert. "Grenzüberschreitend" kamen nicht nur die Mitwirkenden aus Mittelfranken und der Oberpfalz. Auch das Publikum war fränkisch-oberpfälzisch gemischt. Die Kirchengemeinden Eschenbach und Hirschbach traten als Veranstalter auf. Die freiwilligen Spenden werden für den Friedhof in Eschenbach verwendet.