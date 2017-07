Kultur Hirschbach

06.07.2017

06.07.2017

Eschenfelden. Der Jugendchor Viva la Musica gibt an diesem Samstag um 19 Uhr ein Konzert in der Corpus-Christi-Kirche in Eschenfelden. Der in der Region bekannte und geschätzte Chor bietet ein vielfältiges Programm geistlicher und weltlicher Chorstücke, dazu deutsche, ukrainische und russische Volkslieder. Der Chor unter der Leitung von Natalya Köhn besticht durch seine klangliche Geschlossenheit und sein stimmliches Volumen. Die Kirchengemeinde Eschenfelden lädt zu diesem besonderen Konzert ein.