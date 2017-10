Kultur Hirschbach

14.10.2017

Eschenfelden. (wku) "Gott lädt uns ein, seine Gäste zu sein!" sang Siegfried Fietz in der Corpus-Christi-Kirche. Der christliche Liedermacher war mit seinem Sohn Oliver nach Eschenfelden gekommen, um mit selbst komponierten Liedern einen Bibelabend zu begleiten. Dabei erzählte Friedrich Meisinger, dass er seit 40 Jahren mit Siegfried Fietz zusammenarbeite. Fietz forderte die Kirchenbesucher auf, seine Lieder mitzusingen, was sie auch spontan taten. Zum Schluss trug er mit seinem Sohn Oliver seine bekanntesten Kompositionen "Manchmal brauchst Du einen Engel" und "Von guten Mächten wunderbar geborgen" vor. Dieses Lied gehe um die Welt, meinte Fietz und freute sich, dass es zuallererst im evangelischen bayerischen Gesangbuch stand. Erst vor kurzem bekam er die Anfrage, ob das Lied auch in Japan gespielt werden dürfe: "Ich bin sehr froh, dass die Gottesbotschaft in die Welt geht."