Kultur Hirschbach

16.08.2017

27

"Oh Kirwa, lou niad nou" singen Feierbiester ebenso inbrünstig wie vergeblich. Irgendwann lässt sie halt doch nach - aber eben nicht kampflos. Ein derartiges Aufbäumen mündet in Hirschbach traditionell in einem fulminanten Endspurt.

Viele Musikanten folgen alljährlich der Einladung von Matador Klaus Hauenstein zum Treffen unter der Wirtshauslinde beim Goldenen Hirschen. Am Montag unterhielten 20 Mitwirkende ein Publikum, das der Einwohnerzahl Hirschbachs ziemlich nahe gekommen sein dürfte. Auch Grid Bach von der Arbeitsgemeinschaft Volksmusik aus Franken war ganz Ohr.Kirwaboum aus vergangenen Zeiten nehmen für den Anlass teilweise weite Anfahrtswege in Kauf. Es sehen sich jedenfalls viele alte Bekannte wieder, die ohne diese Veranstaltung kaum zueinander gefunden hätten.Nach dem Frühschoppen dachten die Kirwaboum natürlich noch nicht ans Aufhören. Ein Ritt mit den Bierbänken musste noch sein, auch durch den Bach. Und ein Besuch bei den Kirwafreunden im benachbarten Unterklausen gehört ebenfalls dazu. "Hab' den Wagen voll geladen" konnte Sandra da wohl singen, weil sie die Meute mit dem Bulldog chauffierte. Ein paar ältere Kämpen hatten sich auch auf den Wagen "gerettet", und so kamen sie über Klausen auch wieder nach Hirschbach, wo im Gasthaus Zur Mittelbergwand das Ende der Kirwa nahte.Mitgebrachte Musikanten und zwei fränkische Unterhalter vor Ort beschallten so noch einmal einen vollen Wirtsgarten. Der Durst der Feiernden ebbte zu diesem Zeitpunkt aber schon allmählich ab. Aber zum Glück folgte ja am Dienstag der Feiertag und bot allen die Gelegenheit, sich wieder zu erholen.