19.10.2017

Mit dem Physiker und Universitätsprofessor Thomas Schimmel aus Karlsruhe war ein hochkarätiger Gast bei den Bibelabenden in Eschenfelden zu erleben. Schimmel ist Mitbegründer des Instituts für Nanotechnologie.

Eschenfelden. Tatsache ist, dass es das Universum nicht immer gab. Wer also schuf es? Auch die physikalischen Naturgesetze sind kein Zufall, sie sind genau aufeinander abgestimmt, sonst würde es keine Menschen und auch keine Materie geben. Schimmel erklärte dies sehr anschaulich anhand des Beispiels eines Scharfschützen. Die Naturgesetze seien so genau aufeinander abgestimmt, so präzise, wie wenn ein Scharfschütze von der Erde aus ein Centstück am andern Ende des Universums treffen würde.Wäre der Drehimpuls eines Elektrons nicht genau 6,63 mal 10 hoch minus 24, so Schimmel, würden alle Atome in sich zusammenbrechen. Und das ist überall gleich, selbst am anderen Ende des Universums. Professor Schimmel stellte die Frage "Woher kommen diese Naturgesetze, wer hat sie gemacht, wer kümmert sich darum, dass sie überall exakt so funktionieren?" Für ihn gab es nur den einen Schluss: "Gott steht nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, Gott steht auch hinter den Dingen, die wir verstehen. Und zwar steht er hinter den Gesetzmäßigkeiten der Natur, im kleinsten Nanobereich genauso wie in den riesigen Weiten des Universums.Auch der Physiker Fred Hoyle, der den Urknallbegriff prägte, habe - wenn auch widerwillig - eingestehen müssen: "Es gibt nichts, das meinen Atheismus so erschüttert hat wie der Urknall." Denn es existiere niemand, so führte Schimmel diesen Gedanken weiter, der erklären könne, wie all die konstanten Gesetzmäßigkeiten von einer Sekunde zur anderen entstanden sein sollen. Die Naturgesetze stammen nicht von dieser Welt. Kein Physiker habe sie gemacht. Sie seien schon immer in ihrer Präzision vorhanden. Wer solle sie gemacht haben, wenn nicht ein genialer Gesetzgeber?Für die Menschen bedeute das, so Professor Schimmel: "Wir sind nicht verloren in dem riesigen Universum, sondern geborgen in den Händen dessen, der das Universum geschaffen hat."Unterstützt in seinen Ausführungen sah sich Thomas Schimmel von namhaften Physikern wie dem Nobelpreisträger und Begründer der Unschärferelation, Werner Heisenberg, von dem das berühmte Zitat stamme: "Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott." Die größte Errungenschaft sei nicht die Landung der Menschen auf dem Mond gewesen, so Schimmel, "sondern die Landung des großen Gottes auf der Erde in seinem Sohn Jesus Christus."