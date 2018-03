Kultur Hirschbach

15.03.2018

15.03.2018

Eine seiner letzten Amtshandlungen als bayerischer Ministerpräsident hätte ein Empfang für mehr als 400 altgediente Ehrenamtler aus der Oberpfalz in Neustadt an der Waldnaab werden können: Aber Horst Seehofer weilte in Berlin, und so übernahm Staatssekretär Johannes Hintersberger diesen Part. Seine Lobesrede galt unter anderem (ab Zweite von links) Lina Seitz aus Eschenfelden, Klaus Hauenstein aus Hirschbach, Walter Brunner aus Königstein und Reinhard Regler aus Hirschbach. Sie hatten sich gemeinsam auf den Weg nach Neustadt an der Waldnaab gemacht. Regierungspräsident Axel Bartelt (links) ließ sich gerne mit ihnen ablichten. Bild: rrd