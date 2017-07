Politik Hirschbach

31.07.2017

Themen aus dem Gemeinderat Hirschbach Kümmerer von Vorteil



Ein Energiebeauftragter ist nach wie vor nicht in Sicht; bisher hat noch niemand Interesse an der Aufgabe bekundet. Die Gemeinde bewirbt sich um die Aufnahme in das Förderprogramm "Energiecoaching plus", das neu aufgelegt wird. Die Fördersumme beträgt bis zu 10 000 Euro. Da wäre es schon von Vorteil, wenn die Gemeinde in Sachen Energieeffizienz einen "Kümmerer" hätte, meinte nicht nur Bürgermeister Hans Durst.



Marktplatz der Generationen



Die Gemeinde bewirbt sich um die Aufnahme ins Programm "Marktplatz der Generationen". Kommunen mit bis zu 3000 Einwohnern werden unterstützt, Lösungen für ihre jeweilige Situation zu entwickeln. Derzeit laufen in Hirschbach Versuche, einen Lieferservice zu organisieren.



Spielplatz in Warteschleife



Nach dem Sicherheits-Check auf den Kinderspielplätzen sollen in Eschenfelden die beanstandeten Geräte abgebaut oder gesperrt werden. Mit der Neugestaltung will sich die Gemeinde Zeit lassen, bis der Rathausplatz wieder hergestellt ist. Achtel wird gleich erledigt.



Kommandant bestätigt



Ingo Stühler wurde als Kommandant der Feuerwehr Hirschbach einstimmig bestätigt. Seine Amtszeit dauert bis zum 31. Juli 2023.



Aufträge vergeben



In der vorausgegangenen nichtöffentlichen Sitzung schloss der Gemeinderat einen Ingenieurvertrag mit dem Büro Renner + Hartmann Consult GmbH über die Straßensanierung Hirschbach - Loch ab. Das selbe Büro arbeitet eine Machbarkeitsstudie für einen Wohnmobilstellplatz in Hirschbach aus. Vergeben wurden auch der Auftrag für die neuen Außenanlagen im Kindergarten. Neu gemacht wird der Zaun in Richtung Altengraben und zur Firma Linn; außerdem wird ein Sonnenschutz angebracht.



Glasfaserkabel durchgezogen



Auch der Sachstand in Sachen Breitbandausbau kam zur Sprache. Richard Leissner wusste, dass in Eschenfelden das Glasfaserkabel schon durchgezogen ist. Der Notweg am Adlersberg wird nicht gebaut. Der Standort für den Verteilerschrank steht hier noch nicht fest.



E-Ladesäule in Prioritätenliste



Eine Ladesäule für E-Mobile soll am Rathausplatz mit entstehen. Diese ist in die Prioritätenliste mit aufgenommen worden. Zu den Installationskosten von knapp 8000 Euro kommen noch 700 Euro an jährlichen Betriebskosten.



Weniger Fahrten auf Linie 446



Auf die Nachfrage einer Zuhörerin legte Bürgermeister Durst den Stand der Dinge bei der Buslinie 446 dar. Definitiv werde es an den Wochenenden keine Verbindung mehr nach Hersbruck geben, aber dafür eine Freizeitlinie nach Neukirchen geschaffen. Die Schulbusförderlinie nach Hersbruck solle 2023 wegfallen, und bei der bisherigen Linie 446 dürfte die Anzahl der Fahrten wohl weniger werden. (rrd)

Soll das Abwasser aus Eschenfelden in naher Zukunft nach Hirschbach fließen? Oder bleibt alles beim Alten? Darüber denkt der Gemeinderat nach, aber eine Entscheidung gibt es noch nicht.

Klar ist so viel: Bürgermeister Hans Durst und sein Ratsgremium wollen runter von den hohen Gebühren, die vor allem die Anschließer an die Hirschbacher Kläranlage drücken. Deshalb beauftragten sie vor einiger Zeit das Ingenieurbüro Renner + Hartmann Consult GmbH, Vorschläge zur Steigerung der Effizienz zu entwickeln. Bauingenieur Erwin Schall stellte bei einer Sitzung im Haus der Begegnung in Hirschbach seine Ergebnisse vor.Beide Anlagen sind demnach drastisch unterbelastet. Hirschbach sei leistungsfähiger und flexibler. Sie ist auf 3000 Einwohnerwerte (EW) ausgelegt, erreicht aber derzeit nur 600 EW. In Eschenfelden sind es 500 EW. Das Einzugsgebiet umfasst 57 Hektar. Bei einer Mischsystementwässerung gibt es einen Schmutzwasseranfall von 23 000 Kubikmeter pro Jahr.Technisch möglich wäre eine Freispiegellösung von Eschenfelden nach Achtel. Die Investitionskosten würden knapp unter einer Million liegen, dafür die Betriebskosten pro Jahr bei 1826 Euro. Für eine Druckrohrleitung von 1,64 Kilometer Länge wären nicht ganz 500 000 Euro aufzuwenden. Dafür liegen die Betriebskosten aber bei 13 396 Euro pro Jahr. Hochgerechnet auf 50 Jahre, schneide die Variante 2 mit der Druckrohrleitung etwas günstiger ab. Durch die Aufgabe der Kläranlage Eschenfelden könnten 25 000 Euro pro Jahr eingespart werden.Bürgermeister Hans Durst sah nach den Ausführungen von Erwin Schall drei Möglichkeiten: "1. Wir machen gar nix. 2. Wir lösen Eschenfelden auf, machen eine technische Einheit und zahlen Einleitungsgebühr. 3. Wir machen eine Einheit und führen beide Satzungen zusammen."Kurz und knapp fiel der Kommentar von Gemeinderat Joachim Iwanek aus: "Ohne Förderung können wir das Ganze vergessen." Auch 2. Bürgermeister Richard Leissner war dieser Meinung. Gemeinderat Stefan Steger möchte von der Verwaltung eine ungefähre Gebührenkalkulation für die Varianten. "Wir wollen ja eigentlich von den hohen Gebühren runter", erinnerte er sich. Ein gewisser Druck ist vorhanden, weil in der Eschenfeldener Anlage eine Schlammräumung ansteht. "Diese muss aber so und so gemacht werden", sagte Bauingenieur Schall. Dazu der Vorschlag von Steger: "Den Schlamm raus und die Lüfter optimieren, dann hat man wieder Zeit, da die wasserrechtliche Erlaubnis noch bis 2028 vorhanden ist." Eine Beschlussfassung war zu diesem Thema noch nicht notwendig.