Politik Hirschbach

20.09.2017

20.09.2017

Bürgermeister Hans Durst konnte sich bei der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause im Rathaus in Eschenfelden nicht über mangelndes Interesse seitens der Bürger beklagen. Geschuldet war dies wohl dem Punkt "Neubau Feuerwehrhaus Hirschbach".

Gemeinderat Bauausschuss



Für die Erweiterung der Pflasterfläche am Achtler Feuerwehrhaus übernimmt die Gemeinde die Materialkosten, die Arbeiten werden in Eigenregie der Feuerwehr erledigt. Auch braucht es ein neues Tor im alten Feuerwehrhaus. Nach Einholung von drei Angeboten erfolgt die Vergabe durch die Gemeinde.



Vom ehemalige Brunnen in Unterhirschbach am Adlersberg steht nur noch das höhere Brunnenteil. Es kann abgeholt werden (falls es jemand braucht). Der Platz wird im Rahmen der Brückensanierung im nächsten Jahr überarbeitet. Die Anwohner hätten gerne eine Baumbepflanzung. Dazu wird ein Vorschlag der Gartenfachberatung eingeholt.



Rund 50 laufende Meter neue Randsteine gibt es am Gehweg entlang der Talstraße im Zuge der Asphaltierungsarbeiten. Bürgermeister Hans Durst: "Dies wird aber erst gemacht, wenn alle anderen Arbeiten fertig sind."



Bekanntgaben



Die Gemeinde hat einen neuen Unimog angeschafft, diesmal auf Leasingbasis auf fünf Jahre. Eine andere Finanzierung war nicht möglich, so Durst. (rrd)

Themen aus dem Marktrat Die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Markt Königstein soll noch weiter ausgebaut werden. Bei der Klausurtagung der Räte stand dies mit auf der Agenda. Mit einem Grundsatzbeschluss wurde dieses Vorhaben gefestigt. Der Bürgermeister erläuterte dazu, das es in Königstein heuer zum letzten Mal Mittelschulklassen gibt. Danach steht das halbe Schulgebäude leer. Ist es machbar einen gemeinsamen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte zu installieren? Ein Arbeitskreis beschäftigt sich damit. Der gemeinsame Bauhof ist ein weiteres Projekt.



Obwohl der stellvertretende Bürgermeister Richard Leißner sein "Bauchweh" zum Thema Kindergarten äußerte, gab er wie alle anderen Räten seine Zustimmung. Ergänzend dazu wird der Einstieg in die Dorferneuerung betrieben. Frühester Maßnahmenbeginn sind die Jahre 2021/2022. Über die Details wird später mit den Bürgern entschieden.



In diese Sparte fällt auch das Programm "Marktplatz der Generationen" der bayerischen Staatsregierung, für das zusammen mit Königstein die Gemeinde Hirschbach ausgewählt wurde. Es gibt für zwei Jahre eine fachliche Betreuung durch das Institut "Landimpuls Gesellschaft für regionale Entwicklung mbH".



Bei den Wortmeldungen stellte Joachim Iwanek fest, dass es schon mal fünf Bankfilialen in der Gemeinde gab. Als "Unverschämtheit den Kunden gegenüber" empfanden er und weitere Bürger das Informationsschreiben an alle Kunden, in dem die Schließung der Raiffeisen-Filiale in Eschenfelden mit keinem Wort erwähnt wurde. "Dafür wurde nur auf die erweiterten Vorzüge in Königstein hingewiesen." Richard Leißner stimmte dem voll und ganz zu und verwies auch noch darauf, dass die Parksituation vor der Filiale in Königstein sehr schlecht sei. Der in der Raiffeisenfiliale untergebrachte Defibrilator soll ins Rathaus kommen.



Auf die Frage, warum nur noch ein Wahllokal zur Verfügung steht, gab der Bürgermeister an, dass sich immer weniger Leute als Wahlhelfer zur Verfügung stellen, zugleich sei auch in Eschenfelden Kirchweih und die Briefwähler nehmen zu. Bei Kommunalwahlen wird man wieder wie bisher verfahren.



Die Münchner hätten gerne weniger Licht und würden auf die im nächsten Jahr kommende Aufhebung der Nachtabschaltung bei der Straßenbeleuchtung verzichten, wie eine Frau aus dem Dorf bekundete. Sie sprach von "Lichtverschmutzung" und "Veränderungen im Tierbereich". Durst machte ihr dazu keine großen Hoffnungen, denn wenn die Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgt, dann wird die Nachtabschaltung aufgehoben. Allerdings wird das Licht gedimmt. (rrd)

Gegen ein neues Domizil ist wohl keiner, nur mit der derzeit favorisierte Platzierung sind nicht alle Hirschbacher einverstanden. Die Bauvoranfrage sieht einen Nebenbau am Haus der Begegnung vor - im Anschluss an den bisherigen Feuerwehrschulungsraum. Diese Stelle gehört bisher dem Kinderspielplatz, gleich neben den Schulweihern, einem schönen Gelände, das auch von Urlaubern genutzt wird.Mit dem Neubau und der notwendigen Zufahrt samt Stellplätzen wird wohl kein Platz mehr für einen Spielplatz, der derzeitig in einem guten Zustand ist, wie auch Regina Rösch, Hauptakteurin der Elterninitiative Kinderspielplatz Hirschbach, versicherte, bleiben. Die noch notwendigen Reparaturarbeiten hat man bisher zurückgestellt im Hinblick auf das Bauvorhaben. Die Befürchtung der Hirschbacher ist, dass der Kinderspielplatz ohne einen passenden Ersatz einfach verschwindet.In einem Schreiben mit Unterschriftenliste sind dem Gemeinderat die Bedenken gegen dieses Bauvorhaben kundgetan worden.Der Bescheid zur Bauvoranfrage liegt nun vor, wie Bürgermeister Durst informierte, jedoch mit Auflagen. Diese will der Bürgermeister erst einmal abklären und dann können die nächsten Schritt getan werden. Durst ließ nicht nur seine Räte zu Wort kommen, sondern auch die anwesenden Bürger und Hirschbacher Feuerwehrler.Jochen Päßler, Vorsitzender des Feuerwehrvereins und Planzeichner, versicherte, dass man vor allem die günstigste Variante gesucht hat und dort gerne einen Platz schaffen wollte, der allen zugute kommt. Von Gemeinderat Ralf Schneider kam die Aussage: "Es gibt kein neues Feuerwehrhaus ohne eine Lösung für den Kinderspielplatz." Joachim Iwanek gab zu bedenken, dass das alte Feuerwehrhaus ja auch noch da sei - "und was passiert dann damit?"Das alte Gebäude so umzubauen, dass ein größeres Auto darin Platz findet, ist für Durst immer noch die Alternative, "die aber auch erst berechnet werden muss". "Die Uhr tickt", warnte Zeugwart Helmut Reif.Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag des Bürgermeisters zu, erst eine klare Aussage von der entscheidenden Behörde einzuholen.Frühstens 2020 kann mit dem Bau eines Radweges von Riglashof nach Hirschbach begonnen werden. Planung und Bau sind unter Vorgaben förderfähig. Diese sind beispielsweise die Verknüpfung überregionaler Radwege (Grottenradweg mit Pegnitztalradweg), der Verlauf auf öffentlichen Feld- und Waldwegen (keine Gemeindeverbindungsstraßen) oder die Einhaltung von Mindestanforderungen beim Ausbau, wobei eine Asphaltierung nicht unbedingt nötig ist. Durst merkte dazu an, dass die geplante Trasse sowohl vom Nürnberger Land als auch vom Landkreis-Tourismus sehr positiv befunden wurde. Der Antrag wurde einstimmig abgesegnet. Als "vernünftigen Sommer" bezeichnete Durst die abgelaufene Freibadsaison mit Einnahmen von knapp über 30 000 Euro. Die derzeitigen Ausgaben liegen bei gut 35 000 Euro. Gemeinderat Ralf Schneider glaubt aber, dass man wohl mit 60 000 Euro rechnen muss. Der Bürgermeister möchte einen Klausurtermin ansetzen, gemeinsam mit Förderverein, Wasserwacht und Interessierten, um die Wirtschaftlichkeit noch zu erhöhen.