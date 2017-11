Politik Hirschbach

22.11.2017

Eine gemeinsame Kita nach Königstein und der Bauhof nach Eschenfelden. Neue Bauplätze in Riglashof und ein digitalisierter Friedhof. Nur Vision oder alles umsetzbar?

Gründlich diskutieren

Straße wird erneuert

Bekanntgaben Die Digitalisierung des Hirschbacher Friedhofs wurde vergeben. 1500 Euro kommen an Kosten auf die Gemeinde zu.



Erstattet werden in Zukunft die Fahrtkosten für die Feuerwehrler, die bei der Fahrt zu Ausbildungen entstehen. Einen Appell an die Vernunft der Bürger richtet der Bürgermeister mit dem Aufruf, doch nur sachgemäße Dinge in den Grüngutcontainer am Friedhof zu werfen. Es darf nur organischer Abfall hinein. Ein Grabkranz kann nicht komplett in den Container geworfen werden, sondern muss "entkernt" werden. Unsachgemäße Einwürfe müssen nachentrichtet werden und sorgen für höhere Friedhofsgebühren.



Gemeinderat Joachim Iwanek gab bekannt, dass für das Freibad ein Kassenautomat von Vorteil wäre. Unterklausen bekommt ein Ortsschild, allerdings nicht da, wo schon so lange gewünscht, sondern beim Anwesen Renner auf der rechten Seite.



Um zur Sportlerehrung des Landkreises geladen zu werden, sollte man gewisse Voraussetzungen erfüllen und sich bis zum Freitag, 1. Dezember, bei der Verwaltung melden. Voraussetzungen sind unter anderem eine Platzierung von 1 bis 3 bei Landes- oder Regionalmeisterschaften oder eine Platzierung von 1 bis 6 bei Deutschen Meisterschaften und darüber hinaus wie Teilnahme an Olympiade, Europa- und Weltmeisterschaften. (rrd)

Eine Machbarkeitsstudie und erste Kostenschätzungen wurden für diese Projekte bereits in Auftrag gegeben. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung im Rathaus in Eschenfelden informierte Bürgermeister Hans Durst über den derzeitigen Sachstand.In einer gemeinsamen Klausurtagung zusammen mit dem Marktrat von Königstein sollen dann die Ergebnisse einer Zusammenarbeit besprochen werden. Ziel ist im Frühjahr 2018 Grundsatzbeschlüsse zu fassen, auch im Hinblick auf die Beantragung von Fördermitteln.Gemeinderat Bernd Pilhofer schlug vor, sich doch mit der Kirchengemeinde in Verbindung zu setzen und um Stellungnahme zu bitten, als Träger des Kindergartens. Auch sollte der finanzielle Aspekt im Auge behalten werden. Erste Informationen seien schon geflossen, so der Bürgermeister. "Diese Beschlüsse sind für die nächsten 20 bis 30 Jahre prägend, sie sollten davor im eigenen Kreis gründlich diskutiert werden", meinte Gemeinderat Stefan Steger.Im Rahmen der Förderkulisse "Marktplatz der Generationen" wird ein Workshop organisiert für alle in die Seniorenarbeit involvierten Vereine und Institutionen. Der genaue Termin wird über die Presse bekannt gegeben. Für die teilweise Sanierung des Weges von Riglashof nach Windmühle hat die Gemeinde Flächen erwerben können, die notwendig waren, um den Weg verbreitern zu können. Es besteht jetzt die Möglichkeit, auf einer Teilfläche einige Bauplätze auszuweisen. "Wollen wir das?", fragte der Bürgermeister ins Ratsgremium. "Wenn es bei zwei bis drei Bauplätzen bleibt, dann ja. Mehr aber nicht", warf dazu Gemeinderat Norbert Uebler ein. Dem wurde einhellig zugestimmt.Barrierefreie Haltestellen links und rechts von der AS 6 in Höhe des Feuerwehrhauses in Achtel, schlug der Bürgermeister vor. Gemeinderat Sebastian Raum brachte hierzu an, dass eine Beleuchtung auf der rechten Seite dringend notwendig sei, da die Kinder in der dunklen Jahreszeit im Finstern stehen und vor allem auch nicht gesehen werden. Es stimmten alle zu, aber es muss erst geprüft werden, welche Möglichkeiten es gibt. In Sachen Straßenbaumaßnahmen im kommenden Jahr steht der Notweg zum Adlersberg auf dem Plan. Dieser wird notwendig, wenn die Brücke am Adlersberg saniert wird. Dieser Notweg wird dann gleich in den geplanten Wohnmobil-Stellplatz integriert. Wenn die Brücke saniert ist, soll eine Neu-Asphaltierung bis hinter die Brücke erfolgen.Die Gemeindeverbindungsstraße von Hirschbach nach Loch wird erneuert, es wird aber kein größerer Ausbau erfolgen, so die Informationen des Bürgermeisters. Eventuell gibt es noch eine Ausweichstelle. Dies wird aber noch mit der Gemeinde Hartenstein abgesprochen. Eine Teilfläche am Hirtenberg mit kaputter ACO-Rinne steht auf der Liste und die Hammerleite von den Anwesen Vestner bis Engelhardt. In Unterklausen wird bei der oberen Ortseinfahrt bis zum ersten Anwesen und in Oberklausen bei beiden Ortseinfahrten jeweils die Oberdecke erneuert. Gemeinderat Joachim Iwanek merkte dazu an, dass der Bauausschuss doch eine Prioritätenliste erstellen soll. Man solle nicht mehr Geld ausgeben als im vergangenen Jahr.Die Gemeinde hat weder eine Einsatzplanung für den Arbeitstrupp des Naturparks noch eine Maßnahme für das Naturparkprogramm im kommenden Jahr geplant.