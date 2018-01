Politik Hirschbach

26.01.2018

26.01.2018

Auf dem Marktplatz der Generationen tummeln sich 30 bayerische Gemeinden, die an diesem Modellprojekt in Sachen Seniorenarbeit teilnehmen. Hirschbach ist dabei und hat sich zwei Handlungsfelder ausgesucht.

Mehr Mobilität für ältere Bürger und als Zukunftsvision eine Tagespflege in der Gemeinde stehen auf der Wunschliste. Der "Marktplatz der Generationen", auf dem Hirschbach gemeinsam mit dem Markt Königstein vertreten ist, verheißt der Gemeinde Hilfe bei der Umsetzung. Dieses Modell zur Förderung der kommunalen Seniorenarbeit läuft vorerst zwei Jahre.Hilfe beim Einkauf oder für Fahrten zum Arzt - mit einem ehrenamtlichen Fahrdienst oder einem Gemeindemobil - soll in der nächsten Zeit auf die Beine gestellt werden. Dass eine Tagespflege nicht ohne Träger realisierbar ist, waren sich die Gemeinderäte bei ihrer Januar-Sitzung einig. Bis zum Frühjahr soll das kommunale Handlungsprogramm für den Marktplatz der Generationen festgezurrt sein. Bürgermeister Hans Durst lud interessierte Bürger zur Mitarbeit ein.In diesem Rahmen gibt es auch einen Aktionsnachmittag Seniorengesundheit am Dienstag, 6. Februar, von 14 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Königstein. Themen sind unter anderem "Essen ab der Lebensmitte", "Standfest und Aktiv" und "Sinne gut - alles gut".Eine Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats regelt das neu eingeführte Informationssystem. Schriftlich werden künftig nur noch die Mitglieder zu Sitzungen geladen, die das so wünschen. Ansonsten erhalten sie eine elektronische Ladung.Bürgermeister Hans Durst gab bekannt, dass der Breitbandausbau jetzt vollzogen ist. Sollte die geforderte Bandbreite von 50 Mbit bei einzelnen Anschließern nicht erreicht werden, bat er sie, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt in der nächsten Zeit. Bürgermeister Durst warb um Verständnis, dass defekte Lampen deshalb nicht mehr ausgetauscht werden. Aus einer nichtöffentlichen Sitzung gab er den Beschluss bekannt, einen Marmorturm anzuschaffen, um die Chemiekosten im Freibad zu senken. Diese betragen 4000 Euro pro Saison.Die Firma Volkert hat den Auftrag bekommen, die Wasseruhren auszutauschen. Der genaue Termin dafür wird noch mitgeteilt. Der Maklervertrag für die Veräußerung des Schulhauses in Eschenfelden wurde um ein Jahr verlängert.

Beim Stichwort München denken Nicht-Hirschbacher in der Regel an die bayerische Landeshauptstadt. Dass sie in der Oberpfälzer Gemeinde einen kleinen Namensvetter hat, weckt bei manchen Zeitgenossen kriminelle Gedanken. Das Ortsschild München erfreut sich großer Beliebtheit und wurde schon öfters gestohlen. Die Neubeschaffung erfolge durch den Landkreis, teilte Bürgermeister Hans Durst den Hirschbacher Gemeinderäten mit.