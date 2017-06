Politik Hirschbach

21.06.2017

Eine Baustelle erschwert derzeit den Weg ins Rathaus in Eschenfelden. Bis zum Ende des Sommers sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft kommen aber auch dann nicht mehr wieder.

Hirschbach/Eschenfelden. Die Gemeinschaftsversammlung Königstein-Hirschbach beschloss in ihrer Sitzung das Ende der Außensprechstunden in der Gemeinde Hirschbach. Behördengänge führen jetzt nach Königstein. Auf Antrag erstattet die Verwaltungsgemeinschaft (VG) den Bürgern die Busfahrtkosten.Bisher waren jeden Donnerstagnachmittag Mitarbeiter der VG im Haus der Begegnung in Hirschbach und im Rathaus in Eschenfelden anzutreffen. Diese Zeiten fallen weg, aber die Bürgermeister-Sprechstunden bleiben erhalten. Und zwar jeden Freitag in Hirschbach von 17.45 bis 18.45 Uhr und in Eschenfelden von 19 bis 20 Uhr, außer an Sitzungstagen des Gemeinderats.Das Rathaus in Eschenfelden ist derzeit nur schwer erreichbar, da die Bauarbeiten im Außenbereich laufen. Es entstehen eine Busspur, die einen behindertengerechten Einstieg ermöglicht und ein barrierefreier Zugang zum Rathaus. Die Parkplätze werden hinter die Gebäude verlegt, und es wird auch einen Behinderten-Parkplatz geben. Bürgermeister Hans Durst hofft, dass alles bis zum Ende des Sommers fertig ist. Die Büroräume der Verwaltungsgemeinschaft in Königstein liegen übrigens fast alle im ersten Stock.