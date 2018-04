Politik Hirschbach

27.04.2018

Der Gemeinderat von Hirschbach hat ein neues Mitglied: Marina Rischan (geborene Regler), wird als Nachrückerin für Norbert Uebler von Bürgermeister Hans Durst vereidigt. Sonstige Themen in der Sitzung: Feuerwehrhaus und Entwicklung der Gewässer rund um Hirschbach.

Hauptsache besser

Konzept für Gewässer

Beschattung wichtig

Neue Schutzanzüge

Bürger-Anträge Bürgermeister Hans Durst gab die Anträge aus den Bürgerversammlungen bekannt: Ein Hinweisschild soll auf die Parkplätze hinter dem Bauhof in Eschenfelden hinweisen. Aus dem Gemeinderatsgremium kam der Hinweis, doch die Erneuerung der Außenfassade noch abzuwarten und dies hinterher anzubringen.



Das Grünlicht der Ampel in Hirschbach blendet stark. Es wurde nachgefragt, ob die Ampel nicht erst bei Bedarf eingeschaltet werden könnte. Einige Male kam es zu Beschwerden beim Winterdienst in Hirschbach, dieser erfolgte oft erst am späten Vormittag. Ein Maschinenschaden sei jeweils der Grund gewesen, so die Info dazu aus dem Gemeinderat.



Ein neu asphaltierter Gehweg am Hirtenberg ist uneben und führt zu Glättebildung. Der Bürgermeister gab dazu an, dass die Abnahme demnächst stattfindet. Wenn dies außerhalb der Norm liegt, muss nachgebessert werden. Wie der Bürgermeister eröffnete, ist die Firma Telekom auf Standortsuche, um den Handy-Empfang in Hirschbach zu verbessern. Vorgeschlagen wurde das Freibad oder das Pumpwerk an der Straße nach Vorra. (rrd)

Dem schriftlichen Antrag von Norbert Uebler aus Riglashof auf sofortigen Rücktritt wurde stattgegeben. Seit vier Jahren saß er für die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Marina Rischan, Altenpflegerin aus Hirschbach, wird zukünftig im Kinderausschuss tätig sein, die Vertretung übernimmt Joachim Iwanek. Im Bauausschuss übernimmt Erich Pickelmann den Part von Norbert Uebler.Realistische Zahlen seien notwendig, um eine nachhaltige Lösung für den Standort des Hirschbacher Feuerwehrhauses zu finden, so Bürgermeister Hans Durst. Bei einer "Befahrung" mit einem passenden Feuerwehrauto der Wehr Grünreuth ergab sich, dass man bei einem Anbau ans alte Gerätehaus problemlos mit einem größeren Auto herausfahren kann. Der Gemeinde wurde auch ein gegenüberliegendes Grundstück angeboten, um genügend Parkplätze für die Wehr zu haben.Fundament und Dachstuhl werden noch untersucht, um an realistische Zahlen zu kommen. Bei einem Umbau gebe es wesentlich mehr "Freiheiten" als bei einem Neubau - da gelten DIN-Vorschriften. Die Feuerwehrführung signalisierte, dass sie mit beiden Varianten leben kann. Ihr ist nur wichtig, dass eine Lösung bald gefunden und es eine ordentliche Verbesserung wird.Landschaftsarchitekt Christopher Trepesch aus Amberg bestritt den Hauptteil der öffentlichen Sitzung mit der Vorstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für die Gemeinde. Dieses wurde von Auerbach, Sulzbach-Rosenberg, Königstein und Hirschbach gemeinsam in Auftrag gegeben. Es bildet auch die Grundlage für mögliche Förderungen bei Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung. Das Wasserwirtschaftsamt stellt das notwendige Personal für zwei Jahre als Projektstelle zur Verfügung.Für Gewässer dritter Ordnung wie den Hirschbach ist die Gemeinde zuständig. Im Oberlauf ist es der Wildbach, und zusammen sind es dann zwölf Kilometer, die untersucht wurden. 22 Kilometer sind es mit den Nebengewässern, meist Trockengräben, die nur bei kräftigerem Regen Wasser führen. Die offizielle Quelle des Hirschbachs liegt nördlich von Eschenfelden. Trepesch stellte fest, dass der Hirschbach noch relativ viel freien Lauf hat, allerdings durch die Orte, vor allem in Hirschbach, stark verändert wurde. Er veranschaulichte dies mit den passenden Bildern.Gemeinderat Sebastian Raum merkte dazu an, dass ab Oberklausen zwischen fünf und zehn Zentimetern an Wasserstand in den letzten Jahren fehlten. Einige Quellen führten gar kein Wasser mehr. Es wurde ferner der starke Bewuchs vor allem im Bachlauf durch Hirschbach angesprochen. Dies ist wohl mit darauf zurückzuführen, dass der Hirschbach wesentlich weniger Wasser führt. Das spricht für die Dringlichkeit des Konzeptes, wie Bürgermeister Hans Durst feststellte.Wichtig sei eine Beschattung des Baches, und Randgewächse, um den Fischen Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Es sollte erst das angegangen werden, was leichter machbar ist, war die Meinung im Gemeinderat. Eine Förderung von bis zu 70 Prozent sei dazu mehr als hilfreich. Der Gemeinderat stimmte dem vorgestellten Gewässerentwicklungskonzept einstimmig zu.Einhellig war die Zustimmung zu einem Umsetzungsmanagement in der Frankenpfalz. Wenn alle acht Kommunen sich daran beteiligen, so die Info des Bürgermeisters, kämen auf die Gemeinden Kosten von rund 3500 Euro pro Jahr zu. Personalkosten können bis zu 65 Prozent für sieben Jahre gefördert werden, dadurch könnten künftige Projektarbeit in der Frankenpfalz effektiver und nachhaltiger gestaltet werden.Nachträglich genehmigt wurde die Kanalbefahrung von München und Buchhof sowie die Errichtung von Leitplanken am oberen Parkplatz am Freibad Hirschbach und für den östlichen Teilbereich der "Sommerseite". Alle Atemschutzträger in der Gemeinde erhalten neue Schutzanzüge. Durst konnte dies nach Rücksprache mit dem Kämmerer bekanntgeben.