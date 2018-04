Vermischtes Hirschbach

15.04.2018

4

0 15.04.2018

Eschenfelden. Die Eschenfeldner Kirwa wirkt sich sogar bis in den Winter aus. Der Skilift in Eschenfelden profitiert davon mit einer Spende des Kirwavereins in Höhe von 500 Euro. Ein Anbau des Lifthäuschens war fällig, Mitglieder der Wehr Eschenfelden nahmen das in die Hand. Da kam die Spende der Kirwaleit gerade recht. Der Vorsitzende des Kirwavereins Eschenfelden, Thomas Schober, und Florian Hölzl überreichten den Scheck an die Vertreter der Wehr Eschenfelden, Reiner Pilhofer und Jürgen Leißner. Bild: rrd