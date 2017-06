Vermischtes Hirschbach

02.06.2017

12

0 02.06.201712

Die Rettungskette Forst funktioniert, der Einsatz ist erheblich und die Idee der Rettungstreffpunkte ist hilfreich. Diese Ergebnisse brachte eine Übung zutage, die das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Oberklausen organisiert hatte.

Alles zu Fuß

Niemals alleine arbeiten

(rrd) Unter den Augen von Bürgermeister Hans Durst und einigen Förstern, Grundbesitzer Rudolf Loos sowie Vertretern der Rettungsorganisationen und der Waldbauernvereinigung ist jüngst an einem steilen Waldstück ein realistischer Waldunfall nachgestellt worden. Forstwirtschaftsmeister Ernst Müller war als Opfer unter einer gefällten Buche eingeklemmt. Kollege Franz Meier alarmierte die Rettungskräfte mit dem Mobiltelefon und nahm die ersten Einsatzkräfte am Rettungstreffpunkt in Empfang.Der Rettungstreffpunkt hat die Nummer AS 2052 und befindet sich unterhalb des Stadionbergs. Die Schilder helfen, damit die Einsatzkräfte im Notfall wissen, wohin sie müssen. Allein in der Gemeinde Hirschbach gibt es elf Punkte, die vom westlichen Ortsrand bis nach Pruppach und Riglashof zu finden sind. Weil sich die Einsatzstelle ziemlich nah an der Grenze zu Mittelfranken befand, war es spannend, wo der Notruf eingehen würde. Die Amberger Rettungsleitstelle wurde unverzüglich tätig. Erstaunlich war aber auch, dass am Unfallort ein Notruf mit dem Handy überhaupt möglich war. Normalerweise hat man dort schlechtes Netz. Darauf wurde natürlich in der Schlussbesprechung auch hingewiesen. Hinzu kommt, dass nicht alle Waldwege mit dem Rettungsfahrzeug befahrbar sind. Notfalls müssen die Einsatzkräfte laufen.Im vorliegenden Fall gab es zwar einen relativ neuen Forstweg, aber das steile Gelände machte es unmöglich, hinaufzufahren. Deshalb mussten die Rettungskräfte erst einmal einen anstrengenden Fußmarsch absolvieren. Trotzdem waren sie in relativ kurzer Zeit am Unfallort. Als Erstes kam die Feuerwehr Achtel. Dieser Trupp analysierte die Lage und forderte weitere Hilfskräfte an, darunter die Bergwacht aus Amberg. Bis die Bergwacht eintraf, befreiten die Achtler das Opfer erst einmal von der Buche und kümmerten sich um den schwer verletzten Waldarbeiter.Die Retter kamen ordentlich ins Schwitzen, bis das Opfer versorgt und ins Tal gebracht werden konnte. Vom Notruf bis zum Rettungswagen vergingen fast 90 Minuten. Bei einer schweren Verletzung kann diese Zeit natürlich schon zu einer kritischen Situation führen.Die Grundregeln der Waldarbeit sollten deshalb tunlichst befolgt werden: Dazu gehört unter anderem, niemals alleine im Wald zu arbeiten. Wenn niemand in der Nähe ist, der die Rettungskette in Bewegung setzen kann, ist man hilflos. Schwierig ist auch das Lotsen der Einsatzkräfte zur Unfallstelle: In diesem Fall war es einfacher, weil auch die Feuerwehren aus Hartenstein, Königstein und Gaißach anrückten. Die Leitstelle wusste zudem vorher schon, welches Gerät vor Ort gebraucht würde. Daher waren die Einsatzkräfte gleich mit geländegängigen Fahrzeugen vor Ort.Bei der Manöverkritik nach der Übung lobte Forstdirektor Richard Schecklmann den Einsatz der Kräfte und hob die gute Zusammenarbeit hervor.