Vermischtes Hirschbach

22.03.2018

8

0 22.03.2018

Riglashof. Wer in diesen Tagen von Riglashof nach Fichtenhof fährt, sieht auf beiden Seiten eine größere Rodung. Hier hat die Gemeinde Hirschbach Grund erworben, um drei Bauplätze ausweisen zu können. Bei den Anwohnern herrscht einiger Unmut über den Kahlschlag. So seien ohne Rücksprache mit der Naturschutzbehörde des Landratsamts und dem Landschaftspflegeverband Obst- und Nussbäume, Linden und Haselnussstauden komplett entfernt worden. Dabei hätten die Hecken Nistplätze für Vögel sowie einen Sicht- und Lärmschutz für Menschen geboten. "Im Winter hielten sie den Schnee ab und verhinderten, dass dieser auf die Straße wehte", erklärte eine Nachbarin. "In Zeiten, wo Insektenschutz und Artenschwund ein großes Thema sind, ist dieses Verhalten unverständlich", äußerte sich ein weiterer Bürger. Ein anderer mutmaßte, dass den Käufern der Grundstücke einige große Bäume willkommen gewesen wären. Bild: wku