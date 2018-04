Vermischtes Hirschbach

18.04.2018

"Endlich soll es Frühling werden", wünscht sich der Gartenbauverein Hirschbach. Den offiziellen Schlusspunkt hinter das Gartenjahr 2017 setzt er bei der Blumenschmuckehrung. Bürgermeister Hans Durst büßt dieses Mal seine weiße Weste ein.

Mehr Experimente wagen

Stare und andere Stars

Acht preisgekrönte Anwesen Aus einem Bilderreigen, fotografiert von Pauline Regler, wählten die Vorstandsmitglieder wieder acht Anwesen aus. Dabei musste es nicht immer nur der Blumenschmuck am Fenster sein. Auch ein schönes Blumenbeet, die Tulpenpracht im Frühjahr oder ein schöner Bauerngarten fanden sich in der Auswahl wieder. Mit Urkunde und Blumengeschenk ausgezeichnet wurden: Dorle Schneider, Ingeborg Pasch und Familie Stühler aus Hirschbach, Renate bzw. Paul Haller und Familie Appel aus Unterklausen sowie Käthe Scharrer, Birgit Sperber und Gabriele Bauer aus Achtel. Für die Unterstützung bei der üppig blühenden Tombola bedankte sich die Vorsitzende bei der Gärtnerei Weigl aus Neukirchen sowie bei Sparkasse und Raiffeisenbank. (rrd)

Wegen einer Terminüberschneidung verpasste das Gemeindeoberhaupt diesen Abend zum ersten Mal. Vorsitzende Monika Haller richtete aber seine Grüße aus.Gartenfachberater Arthur Wiesmet hatte dieses Mal "Gemüsegärten - g'sund und schön" im Angebot. Gemüse bietet eine bunte Vielfalt. "Allerdings werden die Probleme mit Schädlingen und Krankheiten immer mehr", berichtete Wiesmet. Er riet den Gartenbauern, sich mehr zu trauen und auszuprobieren: "Es gibt Salatvielfalt ohne Ende oder auch Tomaten in allen Variationen. Warum nicht mal Rosenkohl in lila oder Schnittlauch mit weißen Blüten?"Natürlich spießte der Gartenfachberater auch einige Negativ-Beispiele in seiner humorvollen Art auf. Dagegen biete ein schöner Bauerngarten mit natürlichem Holzzaun und einer Vielfalt an Gemüse und Blumen nicht nur eine Augenweide, sondern auch gesundes Essen. Seinen Vortrag unterstrich Wiesmet mit den passenden Bildern von Gärten, meist aus dem Landkreis.Vorsitzende Monika Haller lud ein zur Generalversammlung, die am Mittwoch, 25. April, in der Kurv'n stattfindet, und nannte einige Stars aus der Tier- und Pflanzenwelt. 2018 sind das der Star als Vogel des Jahres, die Esskastanie als Baum des Jahres und der Langblättrige Ehrenpreis als Blume des Jahres.