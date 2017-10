Vermischtes Hirschbach

06.10.2017

06.10.2017

Eschenfelden. Bibelabende bieten die beiden Kirchengemeinden Königstein und Eschenfelden in der kommenden Woche an. Der Theologe und Buchautor Friedrich Meisinger von der Deutschen Zeltmission wird sie leiten.

Am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr spricht Meisinger im Gemeindehaus Eschenfelden über das Thema: "Mit Gott leben - aber wie?" Am Mittwoch, 11. Oktober, geht es um die Frage: "Mit Gott unterwegs - Aber wohin?".Am Donnerstag, 12. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr ein Konzert mit Siegfried Fietz innerhalb des Bibelabends in der Corpus-Christi-Kirche."Mit Gott reden - Mit wem reden wir?" Um diese Frage geht es am Freitag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Eschenfelden. Am Sonntag dann um 10 Uhr feiert Friedrich Meisinger einen Gottesdienst in der Corpus-Christi-Kirche in Eschenfelden mit dem Thema "Mit Gott hoffen - Aber worauf?".Beeindruckende Bilder gibt es am Sonntag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr. Professor Dr. Thomas Schimmel wird Bilder aus dem Weltall, aufgenommen vom Hubble-Teleskop, auf eine riesige Leinwand projizieren und über "Der Urknall - Die Gottesfrage" sprechen. Kinoatmosphäre ist garantiert. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.