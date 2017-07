Vermischtes Hirschbach

05.07.2017

Neue Besen kehren gut: Der Erfinder dieser Redensart kennt Rudi Mayer und seine Produkte schon. Neben ihm sitzt Werner Luber und dengelt, was die Sense hergibt.

Auch wenn die Wetter-Prognosen nicht die besten waren, stand das Eschenfeldener Dorffest unter einem guten Stern. Vielleicht hängt das mit Martin Luther zusammen, denn um ihn ging es im Familiengottesdienst in der Corpus-Christi-Kirche. Hier nimmt jedes Jahr das Dorffest seinen Anfang.Pfarrer Konrad Schornbaum holte sich dazu Verstärkung. Die christlichen Liedermacher Gabi und Amadeus Eidner bereicherten mit dem Singspiel "Kirchenjahr-Express im Lutherjahr" den Gottesdienst. Im Gemeindehaus nebenan befand sich überdies eine Ausstellung rund um Luther und die Reformation. Auch die anstehende Kirchenrenovierung war ein Thema.Besenbinden und Sensen dengeln, wer kann das heute noch? Früher war das oft die Winterarbeit eines Bauern oder auch eines Kleinhäuslers, um sich mit dem Verkauf von "Reiserbesen" ein kleines Zubrot zu verdienen. Motorsense und Mähroboter haben die Sense auch aus dem ländlichen Garten meist vertrieben. Wer kann noch mit der Sense mähen, geschweige denn sie wieder schärfen? Werner Luber aus Bernricht und Rudi Mayer aus Königstein haben diese alten Künste einem interessierten Publikum vorgeführt.Zu den schmissigen Klängen der Boarischen Boum aus Klausen und Umgebung kamen am Vormittag Weißwürste auf den Tisch. Am Nachmittag wurde die Kalorien-Bandbreite um einiges erweitert.Von süß bis herzhaft war alles geboten: Makrele, Bratwurst und Steak, Brote mit Schnittlauch, Schinken, Käse oder Schmalz und natürlich das legendäre Kuchenbüfett, das es nicht bis in den Abend hinein schaffte.Dazu die passenden Getränke und zu etwas späterer Stunde eine lauschige Weinbar - das gibt Power. Power hoch 5 sogar, denn so nennen sich die fünf jungen Musikanten, die in Oberkrainer-Manier den voll besetzten Dorfplatz unterhielten.